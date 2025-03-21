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Кроссворд на 21 марта 2025

В 1999 году ЮНЕСКО утвердила 21 марта Всемирным днем поэзии, подчеркнув ее влияние на культуру и общество. В этот день проходят литературные вечера, чтения стихов и дискуссии о роли поэтов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить великих поэтов и их бессмертные произведения.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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