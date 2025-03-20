«Рыбу прикрыли пустыми коробками». 13 тонн лосося, замаскированного под ванильные сушки, пытались вывезти из Беларуси в Россию

В Государственном таможенном комитете сообщили о том, что в Россию из Беларуси пытались незаконно вывезти крупную партию лосося, замаскированного под ванильные сушки.
Нарушение требований транспортировки рыбы было выявлено витебскими таможенниками. Так, правоохранители остановили для проверки большегруз «Сканиа», который ехал в Россию. Водитель предоставил документы на ванильные сушки, однако на самом деле в прицепе была рыба.
— В полуприцепе находилась 13 тонн охлажденного лосося стоимостью около 900 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.
Чтобы спрятать рыбу, груз прикрыли пустыми картонными коробками.
Начат административный процесс за нарушение транспортировки (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Перевозчик заплатит штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения — до 450 тысяч белрублей.
Между тем безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».
А Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси.