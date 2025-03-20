«Рыбу прикрыли пустыми коробками». 13 тонн лосося, замаскированного под ванильные сушки, пытались вывезти из Беларуси в Россию

Нарушение требований транспортировки рыбы было выявлено витебскими таможенниками. Так, правоохранители остановили для проверки большегруз «Сканиа», который ехал в Россию. Водитель предоставил документы на ванильные сушки, однако на самом деле в прицепе была рыба.