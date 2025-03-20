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«Рыбу прикрыли пустыми коробками». 13 тонн лосося, замаскированного под ванильные сушки, пытались вывезти из Беларуси в Россию

Таможня пресекла вывоз 13 тонн лосося под видом ванильных сушек из Беларуси в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете сообщили о том, что в Россию из Беларуси пытались незаконно вывезти крупную партию лосося, замаскированного под ванильные сушки.

Нарушение требований транспортировки рыбы было выявлено витебскими таможенниками. Так, правоохранители остановили для проверки большегруз «Сканиа», который ехал в Россию. Водитель предоставил документы на ванильные сушки, однако на самом деле в прицепе была рыба.

— В полуприцепе находилась 13 тонн охлажденного лосося стоимостью около 900 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.

Чтобы спрятать рыбу, груз прикрыли пустыми картонными коробками.

Начат административный процесс за нарушение транспортировки (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Перевозчик заплатит штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения — до 450 тысяч белрублей.

Между тем безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».

А Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси.