Ответы на кроссворд от 21 марта 2025: интересные факты про Всемирный день поэзии

3. Верлен

Верлен стремился к музыкальности в своих стихах, используя различные приемы, такие как выделение преобладающего звука, повторы и особые типы рифм. Эта музыкальность является основой его поэзии, и именно она делает ее такой трудной для перевода. Валерий Брюсов, много работавший над переводами Верлена на русский язык, хорошо понимал эту проблему и опасался «превратить “Романсы без слов” в “слова без романсов”»". Сама природа французского языка, с его уникальным сочетанием звуков, оказывается непередаваемой, что делает задачу перевода Верлена особенно сложной.