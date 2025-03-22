Ответы на кроссворд от 21 марта 2025: интересные факты про Всемирный день поэзии

По горизонтали:
1. Блок
Александр Блок проявил литературные способности в раннем детстве, написав первые стихи уже в пятилетнем возрасте. В 10 лет он издавал журнал «Корабль», а с 1894 по 1897 год вместе с братьями выпускал рукописный «Вестник» (37 номеров). В 16 лет он увлекся театром, но первые успехи не получили продолжения. В итоге, он вернулся к литературе, и в 1903 году женился на Любови Менделеевой, дочери Д. И. Менделеева, вдохновившей его на создание «Стихов о Прекрасной Даме».
2. Творчество
Термин «поэзия» берет свои корни в древнегреческом языке и переводится как «творчество» или «сотворение».
3. Есенин
Стихи Сергея Есенина вдохновляли многих музыкантов. Композитор Григорий Пономаренко превратил его лирику в известные романсы, такие как «Отговорила роща золотая» и «Не жалею, не зову, не плачу». К есенинскому творчеству обращались Александр Вертинский, Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский и Владимир Высоцкий. Стихи поэта звучали не только на русском языке: итальянский певец Анджело Брандуарди создал песню по мотивам «Исповеди хулигана», а польский исполнитель Кшиштоф Кравчик и болгарский певец Николай Любенов записали целые альбомы на стихи Есенина в переводах.
По вертикали:
1. Байрон
В викторианской Англии слава лорда Байрона значительно уступала посмертному признанию Китса и Шелли. Флобер, отмечая этот факт, спрашивал: «Кто ныне читает Байрона? Даже в Англии!». В то время как в континентальной Европе, включая Россию, байронизм был популярен в 1820-х годах, но к середине XIX века образ байронического героя стал упрощенным и чаще встречался в массовой и приключенческой литературе.
2. Фет
«А роза упала на лапу Азора» — один из самых известных русских палиндромов, авторство которого нередко приписывают А. А. Фету. Эта фраза приобрела особую популярность благодаря сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Помимо оригинального творчества, Фет занимался переводами: он полностью перевел «Фауста». Как поэт, Фет отличался особым стилем, например, в его стихотворении «Шепот, робкое дыхание…» нет ни одного глагола.
3. Верлен
Верлен стремился к музыкальности в своих стихах, используя различные приемы, такие как выделение преобладающего звука, повторы и особые типы рифм. Эта музыкальность является основой его поэзии, и именно она делает ее такой трудной для перевода. Валерий Брюсов, много работавший над переводами Верлена на русский язык, хорошо понимал эту проблему и опасался «превратить “Романсы без слов” в “слова без романсов”»". Сама природа французского языка, с его уникальным сочетанием звуков, оказывается непередаваемой, что делает задачу перевода Верлена особенно сложной.
4. Шекспир
Уильям Шекспир, которого часто называют национальным поэтом Англии, является одним из самых выдающихся драматургов мира. Его пьесы и сонеты, переведенные на все основные языки, пользуются огромной популярностью и ставятся в театрах по всему миру чаще, чем произведения других драматургов. Творческое наследие Шекспира включает 38 пьес, 154 сонета, 4 поэмы и 3 эпитафии.
5. Тютчев
Одной из определяющих черт поэтики Тютчева является «обилие дуплетов и повторений». Это означает, что каждая тема в его творчестве повторяется несколько раз, сохраняя при этом основные характеристики. Такая особенность обеспечивает тематическое и мотивное единство лирики Тютчева. Важно отметить, что Тютчев принципиально не участвовал в литературной жизни, не стремился стать профессиональным писателем и даже демонстрировал пренебрежительное отношение к своему творчеству.
6. Гомер
О Гомере практически ничего достоверно не известно, хотя половина всех найденных древнегреческих папирусов — фрагменты его сочинений. Вопросы, связанные с авторством «Илиады» и «Одиссеи», обстоятельствами их создания и дальнейшей судьбой до письменной фиксации получили название «гомеровский вопрос». Этот вопрос возник еще в античности, породив, например, утверждения о том, что Гомер опирался на поэмы поэтессы Фантасии. В Россию один из наиболее полных списков «Илиады» попал, вероятно, в XV веке, и его переводом занимался Михаил Ломоносов. Полный перевод «Илиады» был завершен Николаем Гнедичем в 1829 году.
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