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В Омске признали аварийными три дома

Недвижимость находится в Ленинском и Октябрьском округах города.

Источник: Комсомольская правда

В Омске признали непригодными для проживания два частных дома и одну двухэтажку. Соответствующие постановления подписал мэр города Сергей Шелест. Недвижимость расположена в Ленинском и Октябрьском округах.

В Ленинском непригодными для проживания признаны частные дома по улицам 1-я Пионерская, 18 и 1-я Ломоносова, 23. При этом в документе напрямую аварийными они не называются и срок расселения жильцов в постановлении не указан.

А вот многоквартирный двухэтажный дом по улице 20 лет РККА, 264, напротив, аварийным признан. Жильцов должны расселить до 31 декабря 2032 года.

Решения о признании домов непригодными для проживания межведомственная комиссия приняла 28 февраля.

Ранее мы писали о признании аварийными еще четырех домов.