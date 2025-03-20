В Омске признали аварийными три дома

В Омске признали непригодными для проживания два частных дома и одну двухэтажку. Соответствующие постановления подписал мэр города Сергей Шелест. Недвижимость расположена в Ленинском и Октябрьском округах.
В Ленинском непригодными для проживания признаны частные дома по улицам 1-я Пионерская, 18 и 1-я Ломоносова, 23. При этом в документе напрямую аварийными они не называются и срок расселения жильцов в постановлении не указан.
А вот многоквартирный двухэтажный дом по улице 20 лет РККА, 264, напротив, аварийным признан. Жильцов должны расселить до 31 декабря 2032 года.
Решения о признании домов непригодными для проживания межведомственная комиссия приняла 28 февраля.
Ранее мы писали о признании аварийными еще четырех домов.