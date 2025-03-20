МГУ: в Москве в день равноденствия будет дольше светло из-за преломления света

«День и ночь в день равноденствия на самом деле не совсем равны по продолжительности из-за преломления света в атмосфере Земли. Этот эффект называется атмосферной рефракцией. Мы видим Солнце над горизонтом на несколько минут раньше, чем оно бы появилось, не будь атмосферы. Видимый заход Солнца также задерживается на несколько минут. Например, сегодня в Москве день продлится на 12 минут дольше ночи», — сказал Сурдин, чьи слова приводятся в сообщении, опубликованном в официальном сообществе МГУ в соцсети «ВКонтакте» (VK).