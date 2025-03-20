МГУ: в Москве в день равноденствия будет дольше светло из-за преломления света

Четверг стал первым днем астрономической весны в России и других странах Северного полушария Земли. Она наступила после перехода Солнца из Южного полушария небесной сферы в Северное.
«День и ночь в день равноденствия на самом деле не совсем равны по продолжительности из-за преломления света в атмосфере Земли. Этот эффект называется атмосферной рефракцией. Мы видим Солнце над горизонтом на несколько минут раньше, чем оно бы появилось, не будь атмосферы. Видимый заход Солнца также задерживается на несколько минут. Например, сегодня в Москве день продлится на 12 минут дольше ночи», — сказал Сурдин, чьи слова приводятся в сообщении, опубликованном в официальном сообществе МГУ в соцсети «ВКонтакте» (VK).
Равноденствие наступает, когда центр Солнца пересекает линию небесного экватора. В марте в этот момент светило переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное, в результате чего в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень. В сентябре наблюдается осеннее равноденствие: в Северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Южном — весна.
«Даты весеннего равноденствия не совпадают каждый год. Наш календарь (григорианский) содержит целое число дней (365 и 366 в високосный год). Но истинная продолжительность года содержит дробное число солнечных суток. Поэтому некоторые астрономические события, такие как равноденствия и солнцестояния, иногда “прыгают” на 1−2 календарных дня», — добавил ученый.