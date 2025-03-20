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«Эвакуированы более 100 человек». Кухня загорелась в детском саду в Могилеве

В Могилеве более 100 человек эвакуированы из детского сада из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве в детском саду произошел пожар. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Возгорание в могилевском детском саду на улице 30 лет Победы произошло 20 марта. Примерно в 13.11 часов в МЧС сообщили о загорании в детском саду.

Было установлено, что пожар произошел в помещении кухни детского сада.

Из-за возгорания потребовалась эвакуация. Работники детского сада совместно со спасателями МЧС эвакуировали 76 детей и 25 взрослых.

— Никто не пострадал. Возгорание ликвидировано, — прокомментировали в МЧС.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания электрической плиты.

Между тем безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».