«Эвакуированы более 100 человек». Кухня загорелась в детском саду в Могилеве

В Могилеве в детском саду произошел пожар. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Возгорание в могилевском детском саду на улице 30 лет Победы произошло 20 марта. Примерно в 13.11 часов в МЧС сообщили о загорании в детском саду.
Было установлено, что пожар произошел в помещении кухни детского сада.
Из-за возгорания потребовалась эвакуация. Работники детского сада совместно со спасателями МЧС эвакуировали 76 детей и 25 взрослых.
— Никто не пострадал. Возгорание ликвидировано, — прокомментировали в МЧС.
Предварительно установлено, что пожар начался из-за короткого замыкания электрической плиты.
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