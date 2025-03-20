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Умер поэт и драматург Вадим Жук

РЯЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости. Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».

Источник: © РИА Новости

«Вадим Семенович, к сожалению, действительно скончался скоропостижно. Ему было 78 лет. Пока причина неизвестна», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что это произошло на фестивале. По ее словам, медпомощь прибыла вовремя, также среди гостей фестиваля было двое врачей.

Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука. «Уход Вадима Семеновича — это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти», — отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.