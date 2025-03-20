Умер поэт и драматург Вадим Жук

Оргкомитет смотра принес глубочайшие соболезнования родным и близким Жука. «Уход Вадима Семеновича — это безмерная утрата для всех нас, и эту потерю пока сложно осознать. Около двадцати лет он был ведущим Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Вадим Жук был большим интеллектуалом, его блистательное чувство юмора, остроумие остается в нашей памяти», — отмечается в комментарии директора фестиваля Александра Герасимова, предоставленном РИА Новости.