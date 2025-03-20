Дворцовая набережная станет односторонней до лета

С 26 марта по 5 июня Дворцовая набережная станет односторонней на участке между Дворцовым проездом и Суворовской площадью, сообщает 20 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Будет закрыто движение в направлении от Дворцового проезда к Троицкому мосту. Объезд предусмотрен по Невскому проспекту, улице Маяковского и Литейному проспекту.