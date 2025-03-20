Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворцовая набережная станет односторонней до лета

В центре Петербурга с 22 марта начинается реконструкция Дворцовой набережной. Перекрытия и ограничения продлятся до начала июня.

С 26 марта по 5 июня Дворцовая набережная станет односторонней на участке между Дворцовым проездом и Суворовской площадью, сообщает 20 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Будет закрыто движение в направлении от Дворцового проезда к Троицкому мосту. Объезд предусмотрен по Невскому проспекту, улице Маяковского и Литейному проспекту.

В обратную сторону, от Троицкого моста к Дворцовому, проезд по набережной сохранят, но введут небольшие ограничения у Эрмитажного моста. Также с 26 марта по 5 июня ограничат движение по Дворцовому проезду у Дворцовой набережной.

Помимо этого, будут на один день сужать набережную с сохранением полосы не менее 3,2 метра в каждом направлении. Ограничения будут вводить этапами:

22 марта и 6 июня — у домов 30 и 32 по Дворцовой набережной;

23 марта и 7 июня — у домов 25, 27 по Миллионной улице;

24 марта и 8 июня — у дома 18 по Дворцовой набережной;

25 марта и 9 июня — у дома 11 по Миллионной улице.