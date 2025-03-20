125 миллионов деревьев для Узбекистана: главное, чтобы они не остались на бумаге

Особое внимание, как заявили в пресс-службе президента, будет уделено правильному выбору мест для посадки и улучшению систем полива. Кроме того, власти намерены создать 18 лесных хозяйств, которые займутся выращиванием саженцев.
Всё это звучит замечательно, но есть одна проблема: подобные инициативы у нас часто превращаются в очковтирательство. Когда чиновники на местах отчитываются о миллионах посаженных деревьев, а на деле — через пару месяцев остаются лишь засохшие прутики.
Как сажать правильно?
Если действительно хотим получить результат, нужно изменить подход. В Москве, например, власти высаживают деревья возрастом 20−35 лет и высотой от 4 до 8 метров. Это уже сформировавшиеся деревья, которые гораздо лучше приживаются и сразу же преображают улицы.
Почему бы не перенять этот опыт? Ведь вместо тысяч тонких саженцев, которые погибают уже через сезон, можно высаживать крепкие деревья, которые действительно дадут тень, улучшат экологию и украсят города.
Нужен контроль, а не отчёты
Но самое важное — это честный контроль. Прокуратура должна жёстко следить за местными властями, чтобы деревья не существовали только в отчётах, а действительно росли и развивались. Без этого вся программа превратится в очередную галочку в документах, а Узбекистан так и останется страной, где саженцы появляются весной и исчезают осенью.
Так что идея отличная, но реализация, как всегда, под вопросом. Посмотрим, чем это всё закончится.