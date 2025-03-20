125 миллионов деревьев для Узбекистана: главное, чтобы они не остались на бумаге

Но самое важное — это честный контроль. Прокуратура должна жёстко следить за местными властями, чтобы деревья не существовали только в отчётах, а действительно росли и развивались. Без этого вся программа превратится в очередную галочку в документах, а Узбекистан так и останется страной, где саженцы появляются весной и исчезают осенью.