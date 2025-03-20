Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № 1126 “О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки”, — указано в документе.