SHOT: украинскую модель Ковальчук нашли с переломами на обочине в Дубае

По предварительным данным, модель прилетела в Дубай еще 15 февраля. 9 марта у нее был день рождения, она пошла на некую вечеринку к шейхам. На следующий день Ковальчук позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что проведет время в отеле с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась. После этого родственники не могли связаться с девушкой восемь дней. Близкие девушки считают, что Ковальчук могла попасть в сексуальное рабство, где ее несколько дней насиловали, а затем выбросили на дорогу.