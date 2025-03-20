Север Омской области может снова накрыть паводком — жителей готовят к эвакуации

Омская область готовится к прохождению паводка. В зоне особого внимания — Усть-Ишимский район, оказавшийся в зоне подтопления во время прошлогоднего весеннего половодья. Как сообщил вице-губернатор Динар Курманов, меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций обсуждались на рабочей встрече с начальником ситуационного центра ФДА «Росавтодор» Сергеем Николовым.