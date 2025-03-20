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Север Омской области может снова накрыть паводком — жителей готовят к эвакуации

Регион готовится к возможному весеннему половодью.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Омская область готовится к прохождению паводка. В зоне особого внимания — Усть-Ишимский район, оказавшийся в зоне подтопления во время прошлогоднего весеннего половодья. Как сообщил вице-губернатор Динар Курманов, меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций обсуждались на рабочей встрече с начальником ситуационного центра ФДА «Росавтодор» Сергеем Николовым.

По словам Курманова, в Усть-Ишимском районе реализация противопаводковых мероприятий началась еще до схода снега. Там подсыпаются дороги и строятся защитные земляные насыпи.

В случае, если вода все-таки подойдет к домам, население заблаговременно готовят к эвакуации. Им советуют сохранять спокойствие и заранее собрать предметы первой необходимости, документы и ценные вещи.