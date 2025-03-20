В Иркутской области разобрали огромную несанкционированную свалку

В Аларском районе на территории муниципального предприятия находилась огромная несанкционированная свалка, мусор занимал территорию объемом более одного гектара. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, администрация не приняла никаких мер, тем самым нарушила закон.
— В связи с этим прокуратура направила в суд административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления организовать работу по уничтожению свалки бытового мусора, — прокомментировали в ведомстве.
Требования удовлетворили, после чего землю, наконец, очистили от отходов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком начал процессуальную проверку после нападения бродячей собаки на жительницу Зимы. Животные бросаются не только на взрослых, но и на детей.