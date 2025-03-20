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В Ростове-на-Дону провели эвакуацию из бизнес-центра «Лига наций»

Очевидцы сообщили об эвакуации людей из бизнес-центр «Лига наций» в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 марта, в Ростове-на-Дону провели эвакуацию людей из бизнес-центра «Лига наций». Об этом сообщают в социальных сетях.

Оказалось, что людей попросили выйти из здания еще около 9 утра. Через некоторое время после этого всех пустили обратно. Официальная причина эвакуации неизвестна. По неподтвержденной информации, в бизнес-центре могли проводить учения.

Напомним, БЦ «Лига наций» находится на улице Суворова, это высотное здание с офисами. Добавим, ранее 500 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Ростовской области.