В Ростове-на-Дону провели эвакуацию из бизнес-центра «Лига наций»

Сегодня, 20 марта, в Ростове-на-Дону провели эвакуацию людей из бизнес-центра «Лига наций». Об этом сообщают в социальных сетях.
Оказалось, что людей попросили выйти из здания еще около 9 утра. Через некоторое время после этого всех пустили обратно. Официальная причина эвакуации неизвестна. По неподтвержденной информации, в бизнес-центре могли проводить учения.
Напомним, БЦ «Лига наций» находится на улице Суворова, это высотное здание с офисами. Добавим, ранее 500 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Ростовской области.