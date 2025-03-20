Как безопасно и без штрафов перевозить детей в автомобиле и выбрать правильное автокресло

Обеспечьте полную безопасность. Родители и водители обязаны проследить, пристегнуты ли ремни безопасности, надежно ли закреплено детское кресло. Никогда не употребляйте алкоголь перед тем как сесть за руль (и это касается не только случаев, когда в машине дети). Перед любой поездкой водителю необходимо выспаться и быть сконцентрированным.