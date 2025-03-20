Астрономы обнаружили кислород в пока древнейшей известной галактике Вселенной

Как отмечают ученые, галактика JADES-GS-z14−0 была открыта в 2024 году орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» в рамках программы ранних наблюдений JADES. Она расположена в созвездии Печи на расстоянии в 13,4 млрд световых лет от Земли, благодаря чему мы видим ее в том состоянии, в котором она находилась в самые первые эпохи существования Вселенной, почти сразу после того, как ее толща стала прозрачной для электромагнитных волн.