В школе Самары зарегистрирован гепатит А: подробности

«В школе № 165 города Самары по предварительному диагнозу зарегистрирован один случай гепатита А у учащегося. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводится эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.
В школе проводят необходимые противоэпидемические мероприятия, ситуация на контроле, добавили в ведомстве.
«В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней. Класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение. Дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации», — сообщили КП-Самара в департаменте образования города.