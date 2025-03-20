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В школе Самары зарегистрирован гепатит А: подробности

САМАРА, 20 марта, Федералпресс. Случай заболевания гепатитом А выявили в школе в Самаре. В учебном заведении объявили карантин.

«В школе № 165 города Самары по предварительному диагнозу зарегистрирован один случай гепатита А у учащегося. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводится эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

В школе проводят необходимые противоэпидемические мероприятия, ситуация на контроле, добавили в ведомстве.

«В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней. Класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение. Дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации», — сообщили КП-Самара в департаменте образования города.