В школе Самары зарегистрирован гепатит А: подробности

«В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней. Класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение. Дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации», — сообщили КП-Самара в департаменте образования города.