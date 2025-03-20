Мэрия Перми прокомментировала избиение детсадовцем сверстников и педагогов

Речь идёт о конфликте, который возник в одном из детских учреждений Мотовилихинского района. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что одна из мам воспитанника детского сада «Почемучка» (детсад № 134) пожаловалась на мальчика, который держит в страхе всё учреждение. По её словам, маленький мальчик бьёт своих сверстников, включая её сына, и воспитателей учреждения.