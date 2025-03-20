Мэрия Перми прокомментировала избиение детсадовцем сверстников и педагогов

Администрация Перми прокомментировала для perm.aif.ru ситуацию с воспитанником детского сада, избивающим педагогов и сверстников.
Речь идёт о конфликте, который возник в одном из детских учреждений Мотовилихинского района. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что одна из мам воспитанника детского сада «Почемучка» (детсад № 134) пожаловалась на мальчика, который держит в страхе всё учреждение. По её словам, маленький мальчик бьёт своих сверстников, включая её сына, и воспитателей учреждения.
Мама одного из пострадавших зафиксировала побои и обратилась в полицию, в то время как родительница агрессивного ребёнка отказалась комментировать ситуацию.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ситуации в детском саду в администрации Перми. Городской департамент образования рассказал, что администрация детского сада «Почемучка» проводит работу по решению вопросов и устранению конфликтов в учреждении.
Для решения спорной проблемы подключили представителей сразу пяти служб. В их числе оказались: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Перми (ЦППМСП), уполномоченный по правам ребёнка по Пермскому краю Светлана Денисова, а также отделение ПДН районной полиции и прокуратура Мотовилихинского района.
«В настоящее время педагогом-психологом и другими специалистами учреждения осуществляется поддержка воспитанника, а именно помощь в социализации, выстраивании отношений и коррекции поведения. На заседании КДНиЗП Мотовилихинского района родителю ребёнка профильными специалистами были даны рекомендации по проведению профилактической работы», — рассказали perm.aif.ru в департаменте образования.
В ведомстве добавили, что для семьи мальчика и самого ребёнка организуют психологическое сопровождение от специализированного городского центра.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ГУ МВД по Пермскому краю также прокомментировали ситуацию в детском саду «Почемучка». Правоохранители ответили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.