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Минчанин украл вещи на 1000 рублей из чужой машины и тут же все сжег на костре

Минчанин украл вещи из чужой машины и тут же все сжег на костре.

Источник: Комсомольская правда

В Минске грабитель украл вещи из чужой машины и почти сразу все сжег. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился житель Минска, у которого из припаркованной машины пропали вещи, пока он ходил в магазин за продуктами, оставив авто открытым.

Оперативники установили, что в машину проник 41-летний мужчина. Заметив припаркованное авто, фигурант открыл заднюю дверь и забрал оттуда набор посуды, рюкзак и мобильный телефон. Отойдя на 50 метров от авто, он внимательно рассмотрел украденное и понял, что ничего из этого ему не надо. Тогда мужчина разжег костер и просто сжег все украденное.

Фигуранта оперативно задержали, его будут судить за кражу. Но еще мужчине придется возместить ущерб на сумму свыше 1000 белорусских рублей.

Между тем кухня загорелась в детском саду в Могилеве: «Эвакуированы более 100 человек».

И мы писали, что 13 тонн лосося, замаскированного под ванильные сушки, пытались вывезти из Беларуси в Россию: «Рыбу прикрыли пустыми коробками».