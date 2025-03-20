Минчанин украл вещи на 1000 рублей из чужой машины и тут же все сжег на костре

Оперативники установили, что в машину проник 41-летний мужчина. Заметив припаркованное авто, фигурант открыл заднюю дверь и забрал оттуда набор посуды, рюкзак и мобильный телефон. Отойдя на 50 метров от авто, он внимательно рассмотрел украденное и понял, что ничего из этого ему не надо. Тогда мужчина разжег костер и просто сжег все украденное.