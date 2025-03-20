Минчанин украл вещи на 1000 рублей из чужой машины и тут же все сжег на костре

В Минске грабитель украл вещи из чужой машины и почти сразу все сжег. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился житель Минска, у которого из припаркованной машины пропали вещи, пока он ходил в магазин за продуктами, оставив авто открытым.
Оперативники установили, что в машину проник 41-летний мужчина. Заметив припаркованное авто, фигурант открыл заднюю дверь и забрал оттуда набор посуды, рюкзак и мобильный телефон. Отойдя на 50 метров от авто, он внимательно рассмотрел украденное и понял, что ничего из этого ему не надо. Тогда мужчина разжег костер и просто сжег все украденное.
Фигуранта оперативно задержали, его будут судить за кражу. Но еще мужчине придется возместить ущерб на сумму свыше 1000 белорусских рублей.
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