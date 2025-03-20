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Минздрав опровергает информацию о закрытии роддома Шолоховского района

В ряде СМИ распространяется информация о закрытии родильного отделения Центральной районной больницы в Шолоховском районе, не соответствующая действительности.

Источник: Коммерсантъ

В ЦРБ Шолоховского района родильное отделение функционирует в штатном режиме. Закрытие отделения не планируется, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ростовской области.

В соответствии с ранее утвержденным графиком штатный акушер-гинеколог родильного отделения находится в очередном трудовом отпуске. На время его отсутствия руководство привлекло профильного специалиста из соседнего муниципального образования.

Беременные и пациентки гинекологического направления проходят штатное лечение и полностью находятся под наблюдением специалистов-медиков.

Родильное отделение Центральной районной больницы Шолоховского района функционирует как акушерский стационар первого уровня, оказывает помощь по профилю «акушерство и гинекология» беременным, роженицам и родильницам с низкой степенью перинатального риска, пояснили в ведомстве.