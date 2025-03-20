Комик Останин обвинил белорусских силовиков в избиении и пытках

Активисты обвинили мужчину в разжигании ненависти в отношении участников СВО. Останин заявил, что не упоминал военнослужащих в своей шутке. Однако в его прошлых выступлениях также обнаружили оскорбления. В итоге против комика возбудили уголовное дело. Он попытался скрыться, но его задержали на границе и доставили в Москву. После этого суд арестовал Останина на два месяца, несмотря на его травмы. Ему грозит до шести лет лишения свободы, при этом статья подразумевает и наказание в виде выплаты штрафа. Мужчина не признал свою вину. Он намерен обжаловать решение об аресте.