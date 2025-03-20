Адвокат Власов: террористы из «Крокуса» планировали атаку на Красную площадь

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали атаки на торговый центр «МЕГА Белая Дача» и Красную площадь. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых в теракте. Боевикам было приказано вступить в бой с силовиками, но они решили скрыться. 20 марта Мосгорсуд продлил арест четырем исполнителям теракта, жертвами которого стали 145 человек. 22 марта в Красногорске откроют мемориал в память о погибших.