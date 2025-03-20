Мишустин заявил, что проекты по поддержке участников СВО оперативно примут

«Фракция активно выступает с новыми инициативами по поддержке участников специальной военной операции и их близких. В портфеле Государственной думы на текущую сессию их уже порядка двух десятков. Уверен, они будут так же тщательно подготовлены и оперативно приняты, как и ранее выдвинутые законопроекты», — сказал Мишустин в ходе встречи с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме.