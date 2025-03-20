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Мишустин заявил, что проекты по поддержке участников СВО оперативно примут

Мишустин: проекты по поддержке участников СВО оперативно доработают и примут.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность, что законопроекты по поддержке участников СВО и их близких будут оперативно доработаны и приняты парламентом РФ.

«Фракция активно выступает с новыми инициативами по поддержке участников специальной военной операции и их близких. В портфеле Государственной думы на текущую сессию их уже порядка двух десятков. Уверен, они будут так же тщательно подготовлены и оперативно приняты, как и ранее выдвинутые законопроекты», — сказал Мишустин в ходе встречи с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме.