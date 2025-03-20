В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

«На 12 гектарах площади мы выращиваем среднеплодный огурец. Наши теплицы четвертого поколения — это теплицы закрытого грунта, на гидропонной системе», — уточнил директор.
Так, на прошлой неделе объем производства продукции составил: огурец среднеплодный — свыше 1706 тонн, в сутки получается чуть больше 32 тонн. В 2024 году произведено продукции 9,2727 тысяч тонн.
Как объясняют специалисты, гидропоника — это технология выращивания растений на искусственных средах без почвы. При помощи системы «прилив-отлив» для рассады, можно настроить уровень воды и время полива. Процесс этот в теплице идет непрерывно и автоматически, также в теплицах есть система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.
Управляет всеми процессами компьютерный центр. За качеством овощей же следит собственная лаборатория. Собирают овощи вручную, бережно укладывают в картонные ящики.
«За счет тепличного хозяйства мы сможем в межсезонье насыщать потребительский рынок свежими овощами местного производства. Выращенные в Крыму, они быстрее попадают стол местного потребителя», — отметил замминистра сельского хозяйства Крыма, Николай Тютюник. И добавил, что одна из целей комбината — полное импортозамещение.
Тепличные комбинаты, где выращивают овощи, могут рассчитывать на компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые затрачивают в процессе работы. В текущем году общая сумма господдержки составляет 20 миллионов рублей. И она будет предоставляться всем субъектам хозяйствования, кто изъявит желание получить эту меру поддержки, рассказал журналистам Тютюник.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал журналистам, что овощи закрытого грунта в Крыму выращивают на 73 гектарах, и эта площадь ежегодно увеличивается. Производители здесь делают выбор в пользу быстровозводимых и менее энергозатратных теплиц, чем были раньше. Хотя затраты на обогрев и досвечивание растений у них по-прежнему большие.