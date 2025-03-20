В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям

Как объясняют специалисты, гидропоника — это технология выращивания растений на искусственных средах без почвы. При помощи системы «прилив-отлив» для рассады, можно настроить уровень воды и время полива. Процесс этот в теплице идет непрерывно и автоматически, также в теплицах есть система испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.