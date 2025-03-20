В России вышел фильм «Шоугерл» с Памелой Андерсон в роли танцовщицы

Сама Коппола при этом с материалом совпадает будто бы в меньшей степени. Из Калифорнии, воспетой в ее предыдущих картинах «Пало-Альто» и «Мейнстрим», она перебирается в соседнюю Неваду, которая оказывается подернута такой же полусонной дымкой, но переливается какими-то новыми оттенками. Возможно, дело в том, что тут впервые на первый план не выведена фигура, которую можно принять за аватар самой режиссерки (в прошлых лентах это были такие же, как она, талантливые непо-бейби Эмма Робертс и Майя Хоук; здесь их наследницей видится Кирнан Шипка, но у нее роль довольно скромная). А может быть в том, что это ~первый фильм Копполы, снятый не по ее собственному сценарию~: изначально автор текста Кейт Герстен («В лучшем мире», «Моцарт в джунглях»), находясь под впечатлением от лас-вегасского шоу Jubilee! (его закрыли в 2016 году после 35 лет на сцене), написала театральную пьесу, но та так и не увидела свет, после чего была переработана в полнометражный фильм.