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В Иркутской области ветераны труда получают путевки в санатории на госуслугах

Для того, чтобы встать на учет, нужно иметь соответствующие медицинские показатели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Неработающие ветераны труда из Иркутской области могут встать на учет для прохождения санаторно-курортного лечение, одно из главных условий — нужно иметь соответствующие медицинские показатели. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

-Теперь не нужно обращаться в профильное ведомство или в МФЦ — все делается дистанционно. На госуслугах нужно добавить фото, либо сканы справки для получения путёвки на лечение, трудовой книжки, а также документа, подтверждающего получение ежемесячной выплаты ветеранам, — уточнил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

Данная мера предоставляется в течение 10 рабочих дней, заявитель увидит уведомление о поставке на учет в личном кабинете. Отметим, что до конца 2025 года на портале появится еще восемь услуг. Например, можно будет подать заявку на обеспечение детей спецпитанием.