В Иркутской области ветераны труда получают путевки в санатории на госуслугах

-Теперь не нужно обращаться в профильное ведомство или в МФЦ — все делается дистанционно. На госуслугах нужно добавить фото, либо сканы справки для получения путёвки на лечение, трудовой книжки, а также документа, подтверждающего получение ежемесячной выплаты ветеранам, — уточнил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.