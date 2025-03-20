Фермент BbLDH поможет создать высокоэффективные лекарства от боррелиоза

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Исследователи из США обнаружили, что фермент BbLDH играет критически важную роль в жизнедеятельности бактерий вида Borrelia burgdorferi, вызывающих клещевой боррелиоз, в результате чего блокировка его работы приводит к гарантированной гибели микробов. Это позволит создать высокоэффективные лекарства от данной болезни, сообщила пресс-служба Американского микробиологического общества (ASM).
«Мы обнаружили, что фермент BbLDH представляет собой уникальный биохимический и структурный компонент клеток возбудителей боррелиоза, без которого невозможен рост этих микробов, а также их проникновение в организм человека. Иными словами, данный белок является идеальной “мишенью” для лекарств узкого профиля действия, которые будут подавлять и предотвращать развитие данной болезни», — пояснил профессор Университета штата Виргиния (США) Ли Чуньхао, чьи слова приводит пресс-служба ASM.
Исследователи напомнили, что клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) представляет собой инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, чьими переносчиками являются иксодовые клещи. Их проникновение в организм ведет к появлению характерной кожной сыпи, а также нередко вызывает тяжелые поражения тканей суставов, сердца, нервной системы и глаз.
Сейчас для лечения боррелиоза применяются антибиотики широкого спектра действия, эффективность которых быстро падает из-за их повсеместного применения в медицине и животноводстве. Это побуждает ученых искать более «точечные» методы воздействия на возбудителей боррелиоза, к которым данные микробы не смогут быстро позаимствовать защиту у других бактерий.
Недавно профессор Ли Чуньхао и его коллеги обнаружили, что Borrelia burgdorferi отличаются от подавляющего большинства других микробов в тем, что они используют в своем метаболическом цикле фермент BbLDH, превращающий продукты расщепления глюкозы в молочную кислоту. Данное открытие натолкнуло ученых на мысль, что блокировка работы данного фермента может серьезно нарушить жизнедеятельность данных патогенов.
Последующие опыты показали, что повреждение гена, отвечающего за сборку молекул BbLDH, или блокировка работы этих ферментов при помощи коротких молекул резко замедляет рост возбудителей боррелиоза и лишает их способности проникать в организм млекопитающих. Это делает данную молекулу идеальной мишенью для нового поколения высокоэффективных лекарств от боррелиоза, которые будут точечно подавлять размножение Borrelia burgdorferi, подытожили биологи.