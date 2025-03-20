Фермент BbLDH поможет создать высокоэффективные лекарства от боррелиоза

Недавно профессор Ли Чуньхао и его коллеги обнаружили, что Borrelia burgdorferi отличаются от подавляющего большинства других микробов в тем, что они используют в своем метаболическом цикле фермент BbLDH, превращающий продукты расщепления глюкозы в молочную кислоту. Данное открытие натолкнуло ученых на мысль, что блокировка работы данного фермента может серьезно нарушить жизнедеятельность данных патогенов.