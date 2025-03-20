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Новосибирцам грозят большие штрафы за шашлыки

Из-за пожароопасного сезона, который близится, сибирякам нужно соблюдать ряд правил.

Источник: РИА "Новости"

Из-за того, что в Новосибирской области скоро начнется аномально теплая весна, многие начнут выбираться на улицу, чтобы традиционно пожарить шашлыки. Однако правительство сообщило, что с середины апреля до майских праздников в регионе введены ограничения на использование открытого огня.

Помимо этого, власти региона рассказали, что ограничения включают в себя запреты на разведение костров, сжигание сухой растительности и приготовление пищи на углях.

Также представители МЧС сообщили новосибирцам об ограничении посещения лесных территорий. Уточняется, что большинство лесных пожаров происходят из-за человеческой неосторожности.