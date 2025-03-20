Хабиров рассказал, почему проводит свой день рождения в парке «Патриот»

Сегодня, 20 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в свой день рождения отправился в парк «Патриот», чтобы пообщаться с подрастающим поколением. В этом году здесь стартовала вторая Республиканская профильная смена «Мужской разговор», в которой участвуют более 300 старшеклассников со всей республики.
Среди участников — воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, дети погибших участников специальной военной операции, а также ребята, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Хабиров подчеркнул, что цель «Мужского разговора» — не только рассказать подросткам о военной истории страны, но и дать им ценные навыки, которые пригодятся в жизни.
Подготовленная для ребят программа насыщенная: лекции, мастер-классы, встречи с ветеранами и известными людьми Башкирии. В этом году к участию снова приглашен Владимир Серафимов — отец Героя России Максима Серафимова, чье имя носит парк «Патриот».
— Всем ребятам, которые участвуют в нашем «Мужском разговоре», желаю удачи и ровных дорог в жизни. За ними — наше будущее, — заявил Хабиров.
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