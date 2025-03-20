Хабиров рассказал, почему проводит свой день рождения в парке «Патриот»

Сегодня, 20 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в свой день рождения отправился в парк «Патриот», чтобы пообщаться с подрастающим поколением. В этом году здесь стартовала вторая Республиканская профильная смена «Мужской разговор», в которой участвуют более 300 старшеклассников со всей республики.