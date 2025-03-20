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Выборочный капремонт проведут в здании правительства Ростовской области

Госэкспертиза одобрила проект капремонта в здании правительства Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Проект выборочного капремонта здания областного правительства в Ростове-на-Дону (Социалистическая, 112) прошел государственную экспертизу. Положительное решение утвердили 19 марта 2025 года, сообщает портал ГИС ЕГРЗ.

Известно, что планы и сметы будущих работ подготовили в ООО «КМ-Строй», а все разработанные материалы изучили в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». Обе организации находятся в Ростове.

На портале ГИС ЕГРЗ также указано, что застройщиком выступает ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области».