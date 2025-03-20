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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 марта 2025

Отопление и горячую воду отключат в двух округах Иркутска 21 марта.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 21 марта 2025 коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не произошло аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 21 марта 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улице Алмазной, 6, а также проведем диагностику на Лызина, 20а, — уточнил оператор.

Работы начнутся уже к девяти часам утра. Отметим, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 21 марта 2025, можно посмотреть в таблице.

Рабочие отремонтируют тепловую сеть. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сети появилось эпичное видео — груженый лесовоз впечатал в землю «Тойоту». Благо, водитель успел выбежать из авто.