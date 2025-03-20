В воронежском МВД не укомплектованы более тысячи должностей

«Вы видите, иногда парни с девчонками патрулируют. Да, они дети, но 25 тысяч… Извините, это…— обратился к депутатам Михаил Бородин.— Я благодарен, что вы пошли нам навстречу, и их хоть как-то стимулируем. Участковым по 5 тысяч… Да, это небольшие деньги, но все равно…». По словам генерал-лейтенанта, сейчас у него появилась возможность также по чуть-чуть премировать подчиненных. «Сейчас они говорят, нам не надо ни грамот, ни благодарности. Если есть возможность денежной премии, хоть две, хоть три тысячи, хоть как-то. Это о чем-то говорит! Ни знаков, ни медалей не надо, дайте денежку, если есть возможность именно премии. Мы все прекрасно понимаем и настраиваем на то, что надо подождать. Все вернется, и все бегунки еще назад попросятся!», — резюмировал господин Бородин.