В воронежском МВД не укомплектованы более тысячи должностей

По его словам, в прошлом году из органов внутренних дел в регионе уволилось 905 человек, а на службу были приняты 600. Количество уволенных за прошлый год выросло почти в полтора раза относительно показателя 2023 года.
Господин Бородин подчеркнул, что тенденция оттока людей усиливается, но несколько стабилизировать ситуацию удалось с помощью принятого воронежскими депутатами закона. В соответствии с ним сотрудники патрульно-постовой службы и участковые получают ежемесячные выплаты в 10 и 5 тыс. руб. «На начало 2025 года неукомплектованными в УМВД остаются 1 127 единиц личного состава. Среди младшего начсостава вакантны более четверти должностей, аналогичное положение в наркоконтроле, уголовном розыске и следствии. Не укомплектована каждая пятая штатная единица. Среди участковых — каждая седьмая», — сказал господин Бородин. Он добавил, что в условиях неконкурентного уровня денежного довольствия в целях сохранения сотрудников первоочередное внимание уделяется социальным гарантиям, оптимизации нагрузки на личный состав, а также сбалансированной наградной политике.
«Вы видите, иногда парни с девчонками патрулируют. Да, они дети, но 25 тысяч… Извините, это…— обратился к депутатам Михаил Бородин.— Я благодарен, что вы пошли нам навстречу, и их хоть как-то стимулируем. Участковым по 5 тысяч… Да, это небольшие деньги, но все равно…». По словам генерал-лейтенанта, сейчас у него появилась возможность также по чуть-чуть премировать подчиненных. «Сейчас они говорят, нам не надо ни грамот, ни благодарности. Если есть возможность денежной премии, хоть две, хоть три тысячи, хоть как-то. Это о чем-то говорит! Ни знаков, ни медалей не надо, дайте денежку, если есть возможность именно премии. Мы все прекрасно понимаем и настраиваем на то, что надо подождать. Все вернется, и все бегунки еще назад попросятся!», — резюмировал господин Бородин.
Отвечая на вопросы депутатов о ситуации на дорогах Михаил Бородин резко высказался об автохамах среди водителей маршруток в Воронеже. «Как они себя ведут! Друг друга подрезают. Хамло! Хочется выйти и некоторым по роже дать! Он везет людей и обгоняет тебя на легковой. Из-за чего? Старается больше выполнить план, а потом на себя начинает работать. В итоге мы получаем ДТП, в которых и дети страдают. Как с этими хамами бороться?», — негодовал начальник УМВД. Он добавил, что с такими водителями ведомство борется цивилизованными способами, но все зависит от их воспитания. «Много вы видите, когда водителя пропустили, и он показывает “аварийку” и благодарит? Да немного! Он считает, что ему обязаны, что он же великий, особенно если на машине», — продолжал Михаил Бородин. Он также отметил, что зачастую молодые люди на «убитых» отечественных машинах громко слушают музыку, но приглушают ее, если видят экипажи полиции.