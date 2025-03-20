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Из-за паводка в Уфе стал невозможен проезд к двум СНТ

В Уфе из-за паводка затопило дороги к СНТ «Казарез» и «Альбатрос».

Источник: Комсомольская правда

Управление гражданской защиты Уфы сообщило о подтоплении дороги в Демском районе, ведущей к садовым некоммерческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос». Из-за таяния снега вода растеклась на 70 метров, а глубина затопления местами достигает 40 сантиметров.

На данный момент проезд для легкового транспорта полностью закрыт. В садах проживают шесть человек, с ними уже установлена связь.

— Проводится мониторинг паводковой обстановки, — заявили в УГЗ.

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