Из-за паводка в Уфе стал невозможен проезд к двум СНТ

Управление гражданской защиты Уфы сообщило о подтоплении дороги в Демском районе, ведущей к садовым некоммерческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос». Из-за таяния снега вода растеклась на 70 метров, а глубина затопления местами достигает 40 сантиметров.
На данный момент проезд для легкового транспорта полностью закрыт. В садах проживают шесть человек, с ними уже установлена связь.
— Проводится мониторинг паводковой обстановки, — заявили в УГЗ.
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