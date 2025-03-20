Строительство путепроводов у рынка Куйлюк завершено, но хаос на дорогах уже начался

Казалось бы, всё сделано для удобства водителей и пешеходов. Но, как это часто бывает, уже с первых дней эксплуатации стало понятно, что водителям плевать на ПДД. Даже на опубликованном хокимиятом видео уже заметно, как водители хаотично паркуются на обочинах, блокируя проезды и закрывая пешеходные переходы.