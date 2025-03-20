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Строительство путепроводов у рынка Куйлюк завершено, но хаос на дорогах уже начался

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Хокимият Ташкента объявил о полном завершении строительства новых путепроводов в районе рынка Куйлюк.

Теперь движение транспорта на этом участке, по мнению чиновников, должно стать более удобным и свободным.

Что построили?

Строители возвели два вспомогательных путепровода с обеих сторон основного моста, проходящего через Ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу. Они соединяют улицу Фергана йули с Бектемирским шоссе, обеспечивая более удобный въезд и выезд.

Также в рамках проекта построены 2 новых путепровода, продлён и модернизирован подземный пешеходный переход, установлено 178 осветительных столбов, уложено 57 000 кв. м асфальта, обустроено 15 000 кв. м пешеходных дорожек.

Благодаря этим изменениям пропускная способность кольцевой дороги увеличилась на 20% — теперь она может обслуживать до 10 000 автомобилей в сутки. По новым путепроводам смогут передвигаться 8 000 автомобилей в сутки, что на 17% больше, чем ранее.

Но реальность уже даёт сбой

Казалось бы, всё сделано для удобства водителей и пешеходов. Но, как это часто бывает, уже с первых дней эксплуатации стало понятно, что водителям плевать на ПДД. Даже на опубликованном хокимиятом видео уже заметно, как водители хаотично паркуются на обочинах, блокируя проезды и закрывая пешеходные переходы.

Что будет дальше?

Очевидно, что через пару дней всё вернётся на круги своя — автомобилисты снова превратят обочины в стоянки, затрудняя движение и снижая эффективность нововведений.

Так что, как все как обычно: путепроводы построили, а культура вождения осталась прежней. Одних только новых развязок недостаточно — здесь нужна жёсткая система контроля за парковкой и движением.

Ну, а пока остаётся только наблюдать, как современные транспортные решения превращаются в привычный узбекский дорожный хаос.