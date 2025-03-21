Как россияне относятся к электросамокатам и новым правилам: результаты опроса Новостей Mail

Всего 4% россиян часто пользуются электросамокатами. 7% — лишь иногда, 10% передвигались на них несколько раз, а 78% не используют вовсе.
Цели использования электросамокатов
Среди тех, кто пользуется электросамокатами, большинство делают это для прогулок по городу (39%). Еще 20% используют их для преодоления части маршрута, например, от дома до метро, 17% — для экономии времени, 10% — когда нет другого транспорта, 5% — как основной вид транспорта, 3% — чтобы избежать пробок. Свои варианты ответа дали 6% респондентов, наиболее популярными среди них стали «для развлечения» и «просто попробовать покататься».
Новые правила для пользователей электросамокатов
Планы Минтранса о запрете передвижения на электросамокате более одного человека поддерживают 86% россиян, считая, что это сделает поездки безопаснее. Еще 8% согласны с ограничением, но думают, что в некоторых случаях передвижение более одного человека допустимо. Против выступают 3% респондентов, не видя в этом опасности, столько же затруднились с ответом.
Ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч вблизи пешеходов считают необходимым 83% опрошенных, 10% скорее поддерживают инициативу, но считают, что 10 км/ч — слишком низкая скорость. Еще 3% скорее против таких ограничений, так как они сильно ограничивают передвижение, столько же считает, что такие ограничения излишни, и 1% затруднился с ответом.
12% скорее согласны с этим утверждением, чем нет, 6% — скорее нет, чем да, 5% полностью отвергают такую идею, и 1% не смогли определиться с ответом.
С этого года в Москве аренда электросамокатов возможна только после верификации на портале mos.ru. Это нововведение поддерживают 78% респондентов, считая, что аналогичная система должна быть введена во всех населенных пунктах. Еще 3% согласны, но считают, что такая мера нужна только в крупных городах. 11% сомневаются в ее эффективности, 4% выступают против, поскольку это неудобно, и столько же затруднились с ответом.
Возраст пользователей электросамокатов
Что касается возраста, с которого можно управлять электросамокатом, большинство опрошенных (34%) считают, что он должен составлять 18 лет. При этом 26% допускают управление с 16 лет, 21% — с 21 года, 16% — с 14 лет, а 3% считают допустимым возраст младше 14 лет.
Меры для повышения безопасности электросамокатов
На вопрос о том, какие меры помогут сделать использование электросамокатов более безопасным, мнения распределились следующим образом:
- Запрет на передвижение по тротуарам в оживленных местах — 71%
- Ограничение скорости в зонах с высокой пешеходной нагрузкой — 67%
- Ужесточение штрафов за нарушения — 64%
- Создание специальных дорожек для электросамокатов — 63%
- Оснащение самокатов номерными знаками для идентификации нарушителей — 61%
- Введение экзамена на водительские права для передвижения на электросамокатах — 52%
- Ограничение количества прокатных самокатов — 33%
- Улучшение технического контроля за самокатами — 28%
- Свой ответ дали 4% респондентов, где наиболее популярными мерами оказались предложения о «запрете передвижения самокатов по тротуарам, независимо от их оживленности» и «абсолютный запрет электросамокатов как средства передвижения».
- Затруднились ответить — 1%.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail