Как россияне относятся к электросамокатам и новым правилам: результаты опроса Новостей Mail

С этого года в Москве аренда электросамокатов возможна только после верификации на портале mos.ru. Это нововведение поддерживают 78% респондентов, считая, что аналогичная система должна быть введена во всех населенных пунктах. Еще 3% согласны, но считают, что такая мера нужна только в крупных городах. 11% сомневаются в ее эффективности, 4% выступают против, поскольку это неудобно, и столько же затруднились с ответом.