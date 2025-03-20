В Казани обсуждают ужесточение правил содержания собак

«Нужно работать, а не придумывать всё новые методы, как избавиться от братьев наших меньших. Если собака не агрессивная, то мы выпускаем ее в прежнюю среду обитания. Агрессивная остается в приюте или на базы отдаем, агрессивная собака — очень хороший охранник», — прокомментировала в свою очередь ситуацию учредитель благотворительного фонда защиты природы и животных «Ангел бережет» Эльвира Кутуева.