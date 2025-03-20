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После пожара в США кошка спустя два месяца вернулась к хозяйке

Все это время женщина не теряла надежды найти питомца.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Девушка с рыжими волосами сидит на подоконнике, улыбается и держит в руках рыжую кошку
Источник: Freepik

В Палисейдсе Лос-Анджелеса кошка спустя два месяца вернулась к хозяйке. Об этом пишет Associated Press.

В течение двух месяцев после того, как пожар уничтожил дом 82-летней Кэтрин Кифер, все думали, что ее пятилетняя мейн-кун по кличке Эгги погибла. Однако сама хозяйка не теряла надежды и продолжала ждать кошку.

Кифер тяжело переживала потерю животного, поскольку очень любила его. Женщине питомца подарила ее подруга во время пандемии COVID-19.

Пару дней назад Кифер позвонили из приюта для животных в Западном Лос-Анджелесе и сообщили, что Эгги находится у них. Когда женщина впервые после разлуки увидела кошку, она расплакалась. «Я очень волновалась, что проснусь и обнаружу, что это был сон», — призналась Кифер.

Кошке сделали несколько переливаний крови. Сейчас она находится под присмотром у специалиста в клинике. Но скоро ее отпустят, и она сможет вернуться к хозяйке.

Ранее в США собака спустя месяц вернулась к хозяевам.