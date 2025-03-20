После пожара в США кошка спустя два месяца вернулась к хозяйке

Пару дней назад Кифер позвонили из приюта для животных в Западном Лос-Анджелесе и сообщили, что Эгги находится у них. Когда женщина впервые после разлуки увидела кошку, она расплакалась. «Я очень волновалась, что проснусь и обнаружу, что это был сон», — призналась Кифер.