После пожара в США кошка спустя два месяца вернулась к хозяйке

В Палисейдсе Лос-Анджелеса кошка спустя два месяца вернулась к хозяйке. Об этом пишет Associated Press.
В течение двух месяцев после того, как пожар уничтожил дом 82-летней Кэтрин Кифер, все думали, что ее пятилетняя мейн-кун по кличке Эгги погибла. Однако сама хозяйка не теряла надежды и продолжала ждать кошку.
Кифер тяжело переживала потерю животного, поскольку очень любила его. Женщине питомца подарила ее подруга во время пандемии COVID-19.
Пару дней назад Кифер позвонили из приюта для животных в Западном Лос-Анджелесе и сообщили, что Эгги находится у них. Когда женщина впервые после разлуки увидела кошку, она расплакалась. «Я очень волновалась, что проснусь и обнаружу, что это был сон», — призналась Кифер.
Кошке сделали несколько переливаний крови. Сейчас она находится под присмотром у специалиста в клинике. Но скоро ее отпустят, и она сможет вернуться к хозяйке.
Ранее в США собака спустя месяц вернулась к хозяевам.