Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге в магазине обнаружили куриные окорочка с сальмонеллой

Подозрительную продукцию изъяли из продажи в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге во время проверки товаров сети «Светофор» нашли образец куриного окорочка с сальмонеллой. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Кроме этого, еще три пробы масла и сметаны в Таганроге имели признаки фальсификации растительных жиров, а один образец сарделек не соответствовал заявленному составу. Продукты были изъяты с прилавков.

Всего же за месяц в регионе проверили 46 магазинов указанной торговой сети. За отчетный период зафиксировали 80 нарушений. В итоге из продажи было изъято больше 4,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, а также свыше 4,7 тысячи штук куриных яиц. Составили 11 административных протоколов. Информацию о нарушениях передали в Роспотребнадзор и налоговую службу.