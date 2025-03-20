В Таганроге в магазине обнаружили куриные окорочка с сальмонеллой

Всего же за месяц в регионе проверили 46 магазинов указанной торговой сети. За отчетный период зафиксировали 80 нарушений. В итоге из продажи было изъято больше 4,3 тонны мясной, рыбной и молочной продукции, а также свыше 4,7 тысячи штук куриных яиц. Составили 11 административных протоколов. Информацию о нарушениях передали в Роспотребнадзор и налоговую службу.