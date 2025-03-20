Дончанам в первые месяцы года помогли уберечь от мошенников более 9 млн рублей

Чтобы защитить себя и своих близких важно следовать простым рекомендациям: не сообщать третьим лицам номер своей банковской карты, трехзначный код на её обратной стороне или коды из смс. Если услышали в разговоре с незнакомцем такие слова или фразы, как «безопасный счет» или «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС» — прекращайте разговор, с вами говорит мошенник.