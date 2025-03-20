Дончанам в первые месяцы года помогли уберечь от мошенников более 9 млн рублей

Более 9 млн рублей сбережений удалось уберечь с начала года от деятельности мошенников. Благодаря бдительности сотрудников Сбера, слаженной совместной работе с правоохранительными органами и антифрод-системе банка удалось помочь более чем 50 жителям Ростовской области.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, банк непрерывно улучшает защиту от кибератак и сотрудничает с полицией. Блокируя сомнительные транзакции, сотрудники также учат людей распознавать мошенничество. Управляющий посоветовал всем быть осторожными, не общаться с незнакомцами по телефону и сохранять здоровый скептицизм.
Специалисты выделяют среди распространенных схем мошенничества звонки через WhatsApp с просьбой перевести деньги на помощь родственникам или друзьям; получение доступа к личному кабинету на портале Госуслуги; предложения о лёгком заработке на интернет-площадках, а также ложные звонки от государственных ведомств, силовых структур или операторов сотовой связи.
По словам заместителя начальника УБК ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Александра Горлова, в этом году впервые за долгое время наблюдается снижение цифровых преступлений. И сотрудники банка оказывают в этой работе весомую поддержку.
— Большой вклад способны сделать и сами жители региона: я призываю всех дончан с осторожностью относиться к звонкам от неизвестных людей, ни под каким предлогом не сообщать личные данные и не перечислять им денежные средства, — подчеркнул Александр Горлов.
Чтобы защитить себя и своих близких важно следовать простым рекомендациям: не сообщать третьим лицам номер своей банковской карты, трехзначный код на её обратной стороне или коды из смс. Если услышали в разговоре с незнакомцем такие слова или фразы, как «безопасный счет» или «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС» — прекращайте разговор, с вами говорит мошенник.