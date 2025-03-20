Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со счетом 3:1 «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири»

«Салават Юлаев» обыграл 3:1 «Сибирь» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 марта, в Новосибирске «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Ярослав Цулыгин (забросил шайбу в ворота соперников на 25-ой минуте матча), Джошуа Ливо (37) и Шелдон Ремпал (90). За команду хозяев отличился Тимур Ахияров (23).

«СЮ» после 67 игр с 91 очком занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 22 марта. Команда схлестнется в Астане с «Барысом».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.