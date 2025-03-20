Со счетом 3:1 «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири»

Сегодня, 20 марта, в Новосибирске «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Ярослав Цулыгин (забросил шайбу в ворота соперников на 25-ой минуте матча), Джошуа Ливо (37) и Шелдон Ремпал (90). За команду хозяев отличился Тимур Ахияров (23).
«СЮ» после 67 игр с 91 очком занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 22 марта. Команда схлестнется в Астане с «Барысом».
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