Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 20 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 20 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 20 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 марта 2025 года.

Путин обязал граждан Украины легализоваться в РФ до 10 сентября

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно указу, граждане Украины без законных оснований пребывания в России должны урегулировать свой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть страну. Иностранные граждане в новых регионах обязаны до 10 июня пройти тесты на ВИЧ и наркотики.

ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов Украины

Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов, пунктам управления, складам БПЛА и эшелону с вооружением ВСУ. Атаки осуществлялись авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ушаков раскрыл состав делегации РФ на предстоящей встрече с США

Источник: DENIS BALIBOUSE/EPA/TASS

24 марта в Эр-Рияде пройдут экспертные консультации России и США по вопросам судоходства. Россию представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Карасин и советник директора ФСБ Беседа.

МИД: Киев пытается сорвать мирные инициативы

Источник: Агентство «Москва»

Захарова заявила, что атака БПЛА на объект энергетики в станице Кавказская — преднамеренная провокация Киева для срыва мирных инициатив. В результате атаки был поврежден резервуар с нефтью, произошел пожар на площади 1700 кв. м.

В двух российских IT-компаниях прошли обыски

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ провели обыски в компаниях «Ланит» и «Крок», изъяв документы, связанные с разработкой информационной системы судов Москвы. Компании участвовали в проекте КИС СОЮ. В Telegram-канале «Крок» сообщалось, что компания продолжает свою работу в штатном режиме.