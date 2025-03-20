Последние новости к вечеру 20 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 марта 2025 года.
Путин обязал граждан Украины легализоваться в РФ до 10 сентября
Согласно указу, граждане Украины без законных оснований пребывания в России должны урегулировать свой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть страну. Иностранные граждане в новых регионах обязаны до 10 июня пройти тесты на ВИЧ и наркотики.
ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов Украины
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродромов, пунктам управления, складам БПЛА и эшелону с вооружением ВСУ. Атаки осуществлялись авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Ушаков раскрыл состав делегации РФ на предстоящей встрече с США
24 марта в Эр-Рияде пройдут экспертные консультации России и США по вопросам судоходства. Россию представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Карасин и советник директора ФСБ Беседа.
МИД: Киев пытается сорвать мирные инициативы
Захарова заявила, что атака БПЛА на объект энергетики в станице Кавказская — преднамеренная провокация Киева для срыва мирных инициатив. В результате атаки был поврежден резервуар с нефтью, произошел пожар на площади 1700 кв. м.
В двух российских IT-компаниях прошли обыски
Сотрудники ФСБ провели обыски в компаниях «Ланит» и «Крок», изъяв документы, связанные с разработкой информационной системы судов Москвы. Компании участвовали в проекте КИС СОЮ. В Telegram-канале «Крок» сообщалось, что компания продолжает свою работу в штатном режиме.