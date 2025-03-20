По всему миру наблюдается всплеск доброты

Во время COVID-19 в мире наблюдался всплеск доброты, который сохраняется и до сих пор. При этом количество добрых поступков на 10% выше, чем было в доковидное время. Об этом пишет The Guardian.
В 2024 году выросло число благотворителей и волонтеров, а количество случаев помощи незнакомцев стало на 18% выше по сравнению с допандемийным периодом. В 2020-м число людей, которые сообщили, что помогали прохожим на улице, резко поднялось и продолжает расти.
Однако многие все еще слишком пессимистично относятся к доброте других людей. Исследование, проведенное в 40 странах, показало, что процент возвращенных кошельков оказался в два раза выше, чем ожидали люди, и, что интересно, эти вещи с большей вероятностью отдавали владельцам, если в них были деньги. В целом народ доброжелательнее относится к добрым поступкам в тех странах, где по мнению граждан, каждый человек стремится заботиться о других и на постоянной основе помогает незнакомцам.
По словам экспертов, понять, сохранится ли тенденция к доброжелательности, помогут следующие исследования и новые сведения. «Одна из, пожалуй, действительно приятных возможностей заключается в том, что теперь мы обращаем внимание на потребности других людей и эмоциональное удовлетворение, которое мы получаем, помогая другим. Это может подпитывать эту позитивную спираль между помощью другим и благополучием», — заключили специалисты.
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