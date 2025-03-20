По всему миру наблюдается всплеск доброты

Однако многие все еще слишком пессимистично относятся к доброте других людей. Исследование, проведенное в 40 странах, показало, что процент возвращенных кошельков оказался в два раза выше, чем ожидали люди, и, что интересно, эти вещи с большей вероятностью отдавали владельцам, если в них были деньги. В целом народ доброжелательнее относится к добрым поступкам в тех странах, где по мнению граждан, каждый человек стремится заботиться о других и на постоянной основе помогает незнакомцам.