Лучшие современные российские фильмы с высоким рейтингом и интересным сюжетом

В последнее время отечественный кинематограф все чаще радует новинками и жанровым разнообразием — от исторических драм до душевных комедий. «Газета.Ru» составила подборку лучших современных российских фильмов, получивших высокие оценки зрителей и вызвавших интерес у критиков.
Лучшие российские драмы 2020 — 2025.
~ «Огонь» ~
Год выхода: 2020
Фильм-катастрофа, вдохновленный событиями лета 2010 года. После гибели подчиненного опытный инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хочет оставить службу. Но в Карелии возникает внештатная ситуация, из-за которой могут погибнуть жители поселения, окруженного огнем. Бригада Соколова, состоящая из проверенных бойцов и дерзкого новичка, парня дочери главного героя, попадает в самое пекло событий, где малейшая ошибка может стоить многих жизней.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм-посвящение десантникам-пожарным лесоохраны и всем российским спасателям.
~ «Доктор Лиза»~
Год выхода: 2020
Биографический фильм об основательнице фонда «Справедливая помощь», общественном деятеле, враче паллиативной помощи Елизавете Глинке. В центре сюжета — один день ее жизни. Именно в этот день доктор Лиза должна отмечать с мужем в тесном семейном кругу 30-летие совместной жизни. Несмотря на это важное событие, ее ждет много дел: нужно заехать на Павелецкий вокзал, где фонд проводит благотворительную акцию, и найти морфин для умирающей от рака девочки. И при этом за Доктором Лизой пристально следят, ведь у нее хватает и недоброжелателей.
Почему стоит посмотреть.
* В основе фильма — реальные события и масштабная личность.
~ «Небо»~
Год выхода: 2021
Военная драма, основанная на реальных событиях. Главные герои картины — российские военные летчики, оказавшиеся в 2015 году в Сирии: 45-летний полковник Олег Сошников и его напарник, молодой капитан Константин Муравьев. Их самолет сбивают на сирийско-турецкой границе, но летчики успевают катапультироваться. Теперь им нужно добраться до российской военной базы.
Почему стоит посмотреть.
* В основе сюжета — инцидент, который произошел в Сирии 24 ноября 2015 года. Тогда российский военный бомбардировщик был сбит ракетой, выпущенной турецким истребителем. Командир экипажа Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела антиправительственными формированиями, а штурман Константин Мурахтин был эвакуирован на авиационную базу «Хмеймим».
~ «Чемпион мира» ~
Год выхода: 2021
Спортивная драма, рассказывающая о легендарном шахматном матче между молодым советским гроссмейстером, действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и опытным гроссмейстером и диссидентом Виктором Корчным. Решающему поединку, который проходил в 1978 году на Филиппинах, предшествовало несколько встреч Карпова и Корчного. Напряженности матчу добавляли как сложные личные отношения между претендентами на чемпионский титул, так и политические расклады: ведь Корчной за несколько лет до решающего поединка эмигрировал из СССР, а значит Карпову нужно было обеспечить себе победу во что бы то ни стало и показать всему миру превосходство советской системы.
Почему стоит посмотреть.
* Захватывающая драма о самом незрелищном виде спорта — шахматах.
~ «Мастер и Маргарита» ~
Год выхода: 2023
Фэнтезийный драматический фильм по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Действие разворачивается в футуристической Москве 1930-х годов. Пьесу известного писателя о Понтии Пилате снимают с постановки, а сам автор попадает под жесткое давление коллег и критиков за пропаганду религиозных учений. Из бездны отчаяния писателя вытаскивает случайная встреча с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Он берется за новый роман, где одним из главных героев является Сатана, маскирующийся под иностранного консультанта Воланда.
Почему стоит посмотреть.
* Оригинальная режиссерская интерпретация известного литературного произведения вызвала неоднозначную реакцию зрителей и критиков. «Мастер и Маргарита» стал самым обсуждаемым фильмом года.
~ «Здоровый человек» ~
Год выхода: 2022
Популярный спортивный ведущий Егор Погодин становится свидетелем избиения девушки пьяным мужчиной. Он вступается за незнакомку, вызывает полицию. На следующий день его чествуют на работе как героя. Но неожиданно злоумышленника выпускают на свободу, и он завершает начатое — убивает свою жертву. Этот случай переворачивает жизнь Егора: он становится волонтером детского онкологического отделения, присоединяется к отряду «Лиза Алерт», чтобы разыскивать пропавших людей. Но стремление помогать другим людям рушит его карьеру и отношения с близкими людьми.
Почему стоит посмотреть.
* Извечная тема поиска смысла жизни и баланса между альтруизмом и здоровым эгоизмом. Куда заведут главного героя его душевные порывы — вопрос открытый. У создателей картины нет на него «правильных» и «неправильных» ответов.
~ «Вызов»~
Год выхода: 2023
Во время выхода в открытый космос космонавт Олег Богданов получает тяжелую травму грудной клетки. Торакальные хирурги Валентин Вершинин и Евгения Беляева, прибывшие в Роскосмос на консультацию, делают вывод, что пострадавшего невозможно транспортировать на Землю — организм не выдержит перегрузки. Единственный выход — сделать операцию на борту МКС.
Все осложняется тем, что лететь может только один специалист, а ассистировать хирургу во время операции будут космонавты. В ходе отбора кандидатов выбор неожиданно падает на Евгению Беляеву, которая первоначально должна была лишь разработать план операции. Ей предстоит не только освоить сложные навыки, но и справиться со своими страхами и сомнениями.
Почему стоит посмотреть.
* Первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Режиссеру Климу Шипенко в полете пришлось одновременно быть оператором, гримером и художником-постановщиком.
~ «Мистер Нокаут» ~
Год выхода: 2022
Спортивная драма, рассказывающая о советском боксере Валерии Попенченко, шестикратном чемпионе СССР, олимпийском чемпионе по боксу. С юности его отличал невероятно сильный удар. Будущее парня, окончившего суворовское училище, казалось бы, предопределено — бокс. В ринге он одерживает одну победу за другой. Но личная трагедия ввергает молодого спортсмена в сомнения, и он пробует добиться успеха иными путями. И только его тренер Григорий Кусикьянц, который видит в Попенченко задатки будущего чемпиона, продолжает настаивать на тренировках. Он достает своего подопечного даже в море, где тот проходит военную службу. Череда побед продолжается, впереди у боксера и его тренера Олимпиада в Токио 1964 года.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм основан на реальной биографии выдающегося спортсмена, но не лишен элементов художественного вымысла. В частности, авторы картины сделали финальный бой Олимпиады продолжительным и драматичным по накалу. В действительности Попенченко отправил своего соперника в нокаут на первой минуте боя.
~ «Доктор» ~
Год выхода: 2022
Иван Христофоров — врач-психиатр, работающий в психоневрологическом отделении для подростков. Он не типичный доктор, который лечит своих пациентов в рамках протоколов. Христофоров убежден, что лечить его подопечных нужно не только таблетками, но и добрым отношением. Отдавая всего себя детям, доктор не имеет возможности хоть как-то наладить собственную личную жизнь.
Происшествие в отделении едва не приводит к гибели одного из детей. Есть подозрение, что подростки по ночам играют в игру на удушение. Христофорову, который старается найти подход к каждому пациенту, предстоит разобраться в ситуации, чтобы предотвратить возможные трагедии.
Почему стоит посмотреть.
* Острая социальная драма, говорящая о том, что не только дети, но и взрослые люди страдают от недостатка любви и равнодушия окружающих.
~ «Командир» ~
Год выхода: 2023
Остросюжетный фильм, основанный на реальных событиях. Главный герой Геннадий Зайцев родом из глухой уральской деревни. В 14 лет парень, выросший без отца, идет работать на завод. И по рекомендации директора предприятия попадает в Кремлевский полк. Во время службы он оказывается у истоков создания антитеррористического подразделения «Альфа». 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе террористы захватывают автобус с детьми. Зайцев руководит сложнейшей операцией по спасению заложников.
Почему стоит посмотреть.
* В основе сюжета — биография командира Группы «Альфа», Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева.
~ «Лед 3»~
Год выхода: 2024
Финальная часть спортивной романтической драмы, где главный герой, хоккеист Саша Горин, сталкивается с проблемами взросления дочери Нади. Как и ее мама, девушка мечтает о «Кубке Льда». Но из-за запретов отца, который до сих пор не может смириться со смертью своей возлюбленной, Наде-младшей приходится тренироваться тайком при поддержке тренера Ирины Шаталиной. На одной из тайных тренировок Надя знакомится с дерзким и самоуверенным хоккеистом Сергеем. Он помогает девушке идти к заветной мечте. Но Горин категорически против их отношений.
Почему стоит посмотреть.
* Продолжение популярной романтической трилогии с Александром Петровым и Марией Ароновой в главных ролях, самый кассовый фильм из всех трех частей.
~ «Кончится лето»~
Год выхода: 2024
Криминальная драма, основанная на реальных событиях. Освободившись из заключения, 27-летний Кеша возвращается в родной якутский поселок. Здесь его ждут отец и 17-летний брат Тима, который мечтает поступить в институт. Кеша стремится начать нормальную жизнь. Он устраивается в золотодобывающую артель, которую когда-то вместе с компаньонами основал его отец. Но старатели обманывают парня, и он остается без работы. Желая отомстить, он вместе с младшим братом похищает золото и пускается в бега.
Почему стоит посмотреть.
* В картине показана трагедия человека, загнавшего себя в угол. Каждое следующее действие главного героя только усугубляет ситуацию и множит зло.
~ «Любовь Советского Союза»~
Год выхода: 2024
Историческая мелодрама о жизни советской кинодивы Галины Ковровой. Сюжет основан на биографиях нескольких исторических личностей: актрисы Валентины Серовой, летчика-испытателя Анатолия Серова, поэта Константина Симонова и маршала Константина Рокоссовского. Однако авторы картины просят не делать прямых сопоставлений.
Почему стоит посмотреть.
* Яркие костюмы и декорации эпохи 1930−1940-х.
~ «Пророк. История Александра Пушкина»~
Год выхода: 2025
Новое прочтение биографии Александра Пушкина, попытка рассказать о великом поэте современным языком. Молодой и дерзкий Пушкин — любимец публики, звезда балов и отчаянный дуэлянт. Но ни слава, ни известность, ни высокие покровители не спасут гения от трагической гибели.
Почему стоит посмотреть.
* Необычная задумка создателей картины, которые вдохновлялись известными мюзиклами и фильмами.
Лучшие российские мелодрамы и комедии 2020 — 2025.
~ «Батя»~
Год выхода: 2020
Макс вместе с женой и детьми едет в город детства, чтобы отпраздновать 70-летие своего отца Владимира. Его жена Ирина не в восторге от этой затеи, потому что батя — нелюдимый, суровый и сложный человек. По дороге между супругами то и дело возникают ссоры, в том числе по поводу методов воспитания детей. Макс в дороге вспоминает истории из детства, которое пришлось на начало 90-х. В них неизменно фигурирует батя, который, увы, не был прекрасным отцом. Поэтому Макс старался строить отношения со своими детьми иначе, что тоже не сделало его замечательным папой.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм состоит из череды смешных эпизодов, отсылающих в прошлое главных героев или происходящих здесь и сейчас. Это честный взгляд без наставлений и поучений на проблемы отцов и детей и родительство в целом.
~ «Серебряные коньки» ~
Год выхода: 2020
Историческая драма по одноименной книге американской писательницы Мэри Мэйпс Додж. В отличие от романа, события разворачиваются не в Нидерландах, а в России, а именно — в Санкт-Петербурге в 1899 году. У Матвея, сына бедного фонарщика, единственная ценная вещь — подаренные когда-то отцом голландские коньки. На них он рассекает по зимнему городу, работая курьером. Но однажды он встречает Алису, дочь богатого сановника Николая Вяземского. Девушка очень увлечена химией, но скрывает это от отца, который считает, что образование женщине ни к чему. Казалось бы, что общего у двух представителей разных миров? Но, встретившись однажды, молодые люди вместе устремляются к мечте.
Почему стоит посмотреть.
* Актерский состав, успешный дебют Федора Федотова и Софьи Присс.
~ «Мой папа не подарок» ~
Год выхода: 2021
Юный геймер Макс мечтает попасть на косплей-фестиваль, который состоится 31 декабря. Провести этот день и последующие каникулы он должен со своим отцом — странноватым изобретателем дронов новейшего поколения, которого обманывает его деловой партнер. На их пути встречаются дерзкая девочка Венера и ее мама-полицейский. Макс сделает все, чтобы оказаться на фестивале, а Венера поможет ему в этом, преследуя тайную цель — устроить личную жизнь своей мамы.
Почему стоит посмотреть.
* Легкая семейная комедия с хорошим актерским составом и незатейливым сюжетом.
~ «Чебурашка»~
Год выхода: 2022
Ушастый зверек по имени Чебурашка из далекой жаркой страны попадает в дендрарий приморского городка. Здесь работает угрюмый одинокий пожилой садовник Гена, который с утра до ночи наводит порядок и терпеть не может туристов. Необычный гость наполняет жизнь Геннадия новым смыслом и помогает решить его проблемы с родными и окружающими. Но возникает загвоздка: внучка богатой и скандальной владелицы шоколадной фабрики во что бы то ни стало желает заполучить диковинного зверька.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм снят по мотивам сказочной повести Эдуарда Успенского, но не является ее экранизацией. У картины оригинальный сюжет и новые персонажи.
~ «Хоккейные папы»~
Год выхода: 2023
Тренер детской хоккейной команды Андрей случайно узнает, что ледовый дворец, где тренируются дети, хотят снести. Спасти здание может только победа команды в хоккейном турнире. Времени на подготовку остается совсем немного. Родители юных игроков решают выйти на лед и спасти ситуацию.
Почему стоит посмотреть.
* Позитивный семейный фильм о любви к спорту, вечных ценностях и отношениях между людьми.
~ «Поехавшая»~
Год выхода: 2023
Романтическая комедия в жанре роуд-муви, снятая по книге велопутешественницы Анны Смолиной «А чего дома сидеть?». Главная героиня, 30-летняя жительница мегаполиса, решает вырваться из череды проблем и устроить себе захватывающий велотрип через всю страну. Конечная точка маршрута — Магадан, где живет ее мать, с которой девушка не общалась 13 лет.
Почему стоит посмотреть.
* Оптимистичный фильм, основанный на реальной истории. После просмотра вам непременно захочется отправиться в путешествие на велосипеде.
~ «Мой дикий друг» ~
Год выхода: 2024
У семиклассника Саши мама — известный ученый, большую часть времени она проводит в экспедициях. А мальчик вынужден жить со своей тетей в небольшом городке. Отношения со сверстниками у него не складываются, поэтому Саша много времени проводит в одиночестве, гуляя по лесу. Однажды он находит попавшего в капкан лисенка. Узнав, что за зверьком охотятся браконьеры, Саша прячет его в землянке и выхаживает. Но злодеи не готовы смириться с потерей добычи.
Почему стоит посмотреть.
* Семейный детский фильм, сюжет которого заставит переживать до самого финала, а некоторые моменты трогают до слез.
Лучшие российские триллеры, детективы и боевики 2020 — 2025.
~ «Красный призрак» ~
Год выхода: 2020
В декабре 1941 года, выходя из окружения под Вязьмой, группа советских солдат сталкивается с фашистской ягдкомандой, выслеживающей партизан. Ее задачей была поимка «красного призрака» — таинственного снайпера, который внезапно появляется, уничтожает врага и так же неожиданно исчезает. Мифический солдат стал для немцев настоящим кошмаром.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм, далекий от шаблонов псевдопатриотического кино о Великой Отечественной войне. Это зрелищный экшн, который сравнивают с лентами Тарантино и супергеройскими блокбастерами. И тем не менее, у картины глубокий посыл — показать подвиг неизвестного солдата. Красный призрак не имеет конкретного прототипа. Его образ вобрал сотни историй безвестных бойцов, положивших свои жизни, защищая родину.
~ «Майор Гром: Чумной доктор»~ (расширенная версия).
Год выхода: 2021
Супергеройский детективный фильм о майоре полиции Игоре Громе — грозе преступников, неподкупном, проницательном следователе. Из-за своей принципиальности и сложного характера он часто ссорится с начальством. Гром не приемлет коррупцию, его возмущает вседозволенность чиновников.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble Comics. Это первый фильм в «Киновселенной Bubble». На данный момент уже вышли приквел «Гром: Трудное детство» (2023) и сиквел «Майор Гром: Игра» (2024).
~ «Своя война. Шторм в пустыне»~
Год выхода: 2021
Даже спустя 15 лет после возвращения к мирной жизни Иван не может забыть войну в Чечне. Он невольно продолжает жить в парадигме военного времени, что отражается на его отношениях с женой и становится опасным для самого Ивана. Тогда он решает отправиться в Сирию, где выдает себя за военного репортера по имени Джон и становится участником опасной спецоперации.
Почему стоит посмотреть.
* Алексей Чадов сел за работу над сценарием в 2019 году после того, как посетил мероприятия, посвященные творчеству режиссера Алексея Балабанова и его фильму «Война» (2002), который дал старт карьере Чадова. Картина «Своя война. Шторм в пустыне» стала сиквелом фильма. В картине Чадова много отсылок как к «Войне», так и к известным американским боевикам.
~ «Турист»~
Год выхода: 2021
Боевик, основанный на реальных событиях: попытке государственного переворота в Центральноафриканской Республике. Главный герой — бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев прибывает в ЦАР в составе группы инструкторов, которые должны обучить местных солдат тактике и методам ведения боя. Гриша получает позывной «Турист» и в первые дни ссорится с опытным инструктором с позывным «Макет», который не упускает случая поиздеваться над новичком. Тем временем бандитские группировки готовятся к захвату столицы страны. Российские инструкторы оказываются в эпицентре гражданской войны.
Почему стоит посмотреть.
* Напряженный сюжет, зрелищность и экшн-сцены понравятся любителям боевиков.
~ «Капитан Волкогонов бежал»~
Год выхода: 2021
Действие происходит в сюрреалистичном Ленинграде в 1938 году. Капитан Волкогонов становится свидетелем самоубийства своего начальника. Одновременно с этим начинаются аресты сотрудников отдела. Волкогонов решает незамедлительно бежать. Его розыск поручают новому начальнику отдела майору Головне.
Ночью Волкогонову является погибший накануне коллега и сообщает, что в аду его уже заждались. Но если хоть один человек его простит, муки вечные Волкогонову не грозят. И капитан начинает разыскивать родственников репрессированных в надежде получить прощение хоть от кого-то.
Почему стоит посмотреть.
* Неоднозначные мнения о картине зрителей и критиков. Одни оценили ленту как необходимый обществу рассказ о сталинских репрессиях, другие — как абсурдизацию и искажение истории.
~ «Казнь»~
Год выхода: 2022
Криминальный триллер, где за основу сюжета взяты реальные истории преступлений. Действие происходит в 1980-х — начале 1990-х годов. Карьера следователя по особо важным делам Иссы Давыдова пошла в гору после того, как он завершил расследование, продолжавшееся десять лет. В результате оперативники поймали двух серийных убийц — братьев-близнецов. Теперь жители юга страны могут спать спокойно, маньяков приговорили к расстрелу.
В разгар торжества в честь повышения по службе Давыдову поступает сообщение о том, что найдена одна из выживших жертв. Девушка указывает на дом, где ее удерживал убийца. Новые обстоятельства полностью рушат прошлую версию следователя. Оперативники задерживают нового подозреваемого — мужчину в плаще, шляпе и очках. И теперь Иссе Давыдову нужно доказать, что именно этот человек виновен в жутких преступлениях.
Почему стоит посмотреть.
* Захватывающих и жуткий ретро-триллер, где прекрасно воссоздана атмосфера 80-х годов.
~ «Кентавр»~
Год выхода: 2023
Молодой человек по имени Саша работает таксистом, предпочитая выходить на смену по ночам. По его словам, жизнь в это время суток открывается совсем с другой стороны. Однажды в машину к Саше садится молодая эскортница Лиза. Девушка предлагает ему стать ее водителем на ночь. Он соглашается, подозревая, что девушка что-то недоговаривает.
Почему стоит посмотреть.
* Экшн, спецэффекты и интрига, которая держит в напряжении до самого финала.
Лучшие российские исторические фильмы 2020 — 2025.
~ «Калашников»~
Год выхода: 2020
Байопик о легендарном конструкторе стрелкового оружия. Молодой танкист Михаил Калашников после ранения проходит лечение в госпитале. Боевой опыт дает ему понимание, каким должно быть оружие в идеале. После выписки боец отправляется домой на поправку. В тылу он приступает к созданию надежного оружия, постепенно оттачивая инженерные решения. С чертежами молодому конструктору-самоучке помогает девушка Катя. Между молодыми людьми вспыхивает любовь. На разработки Калашникова обращают внимание опытные оружейники. В 1947 году Калашников представляет на конкурс свой знаменитый автомат.
Почему стоит посмотреть.
* В основе сценария — мемуары конструктора, документы и воспоминания людей, хорошо знавших Михаила Калашникова. Авторы фильма не обошлись без художественных допущений, но постарались в точности воссоздать процесс разработки оружия.
~ «Летчик»~
Год выхода: 2021
Действие картины происходит в декабре 1941 года. Самолет советского летчика Николая Комлева сбивают немецкие истребители. Бортовой стрелок спасает раненного Комлева. Пилот оказывается в глубоком вражеском тылу, откуда нужно пробираться к своим. Местные жители помогают Комлеву добраться до линии фронта и перейти ее. Из-за запущенных ран пилот лишается обеих ног. Но ему удается вернуться в боевую авиацию.
Почему стоит посмотреть.
* Сценарий фильма написан на основе реальных историй советских военных летчиков, в главном герое легко угадывается образ легендарного Алексея Маресьева.
~ «Уроки фарси»~
Год выхода: 2020
Фильм совместного производства России, Германии и Белоруссии. Бельгийский еврей Жиль Кремье попадает в плен к нацистам. По дороге к месту расстрела он выменивает бутерброд на книжку персидских сказок, что вскоре спасет ему жизнь. Во время расправы с пленными Кремье сообщает немцам, что он не еврей, а перс по имени Реза, и в доказательство предъявляет книгу.
По стечению обстоятельств нацистский начальник столовой Клаус Кох ищет учителя персидского языка. После войны он мечтает переселиться в Тегеран. Жиль, который совершенно не знает фарси, делает Коху перевод придуманными на ходу словами. В итоге он начинает учить немца несуществующему языку, выдавая его за фарси. Чтобы не запутаться, Жиль для запоминания новых слов разрабатывает свою систему, связанную с именами заключенных концлагеря, учет которых он ведет.
Почему стоит посмотреть.
* Фильм — экранизация рассказа немецкого сценариста и драматурга Вольфганга Кольхаазе «Персидский для капо».
~ «Подольские курсанты»~
Год выхода: 2020
История знаменитого подвига подольских курсантов. Действие происходит в октябре 1941 года. Три с лишним тысячи курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и вместе с частями 43-й армии сдерживать наступление врага на Москву до прибытия подкрепления. Вчерашние школьники, еще не побывавшие в реальных боях, оборонялись против немецких частей, превосходивших их по численности и вооружению, целых 12 дней.
Почему стоит посмотреть.
* При написании сценария использовались свидетельства участников событий и рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны РФ.
~ «1941. Крылья над Берлином»~
Год выхода: 2022
С самого начала Великой Отечественной войны командующий авиацией ВМФ Сергей Жаворонков разработает план бомбардировки Берлина. Сложность боевой задачи связана не только с отлаженной работой немецкой противовоздушной обороны, но и с предельной высотой и дальностью перелета, который нужно совершить без дозаправки. Выполнить ее предстоит 1-му минно-торпедному авиаполку Балтийского флота под командованием полковника Евгения Преображенского.
Почему стоит посмотреть.
* Подробная история малоизвестного подвига советских военных летчиков, разрушивших миф о непобедимости немцев в воздухе. Сценарий основан на реальных событиях, воссозданных с исторической достоверностью.
Лучшие российские фантастические фильмы 2020 — 2025.
~ «Мира»~
Год выхода: 2022
Зрелищный фильм-катастрофа, действие которого происходит в недалеком будущем. Рядом с Землей должен пролететь огромный астероид, который вызовет метеоритный дождь. В эпицентре событий будет Владивосток, и многие жители с нетерпением ждут этого зрелищного события, в том числе и 15-летняя Лера. Однако выясняется, что размер метеоритного потока будет значительно больше предполагаемого, и жителям города грозит смертельная опасность.
Отец Леры, бортинженер Валерий Арабов, живущий на космической станции «МИР-А», ищет возможность спасти свою дочь. Используя весь технический арсенал космической станции и искусственный интеллект, он пытается дистанционно помочь девочке выжить в надвигающемся хаосе.
Почему стоит посмотреть.
* Захватывающий экшен с впечатляющими спецэффектами.
~ «Я на перемотке!»~
Год выхода: 2022
Фантастическая комедия о менеджере-трудоголике по имени Максим, который настолько занят работой, что не замечает самое важное в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой он неожиданно ссорится со странной водительницей такси. В отместку она превращает его жизнь в постоянную «перемотку». Год Максим проживает за полчаса, и самое ужасное, что он не помнит, что происходило с ним в этот период.
Почему стоит посмотреть.
* Комедия-притча о ценности каждого мгновения жизни.
Лучшие российские фильмы-фэнтези 2020 — 2025.
~ «Последний богатырь. Корень зла»~
Год выхода: 2020
Во второй части трилогии «Последний богатырь» вновь встречаются два мира: современная Москва и сказочное Белогорье Древней Руси, где живут герои русских сказок и былин. Бывший мелкий аферист Иван Найденов, выдававший себя за белого мага, в первом фильме становится богатырем, сыном Ильи Муромца. Теперь он присоединяется к дружине Финиста — Ясного сокола. Там, где Ивану не хватает силы, он применяет смекалку и находчивость. Иван рад бы вернуться в современную жизнь, но его возлюбленная Василиса пока не готова к этому шагу. Между тем Белогорью угрожает страшная опасность в виде древнего злодея Рогоглеба. Всем сказочным жителям предстоит объединиться в борьбе с ним, а главная роль в искоренении древнего зла будет отводится Ивану.
Почему стоит посмотреть.
* Увлекательный семейный фильм с остроумными диалогами и харизматичными героями.
~ «Сердце пармы» ~
Год выхода: 2022
Историческая драма с элементами фэнтези снята по одноименному роману Алексея Иванова. Пермский князь Михаил в детстве стал свидетелем нападения вогулов на поселение пермяков и убийства своего отца. Поэтому, повзрослев, он не хочет лишний раз браться за оружие, ведь кровопролитие несет людям лишь горе. Из-за этого авторитет Михаила среди других князей и племен невысок, его считают слишком мягким. Однако цель Михаила глобальная — объединить северные племена, чтобы все народы, независимо от вероисповедания, жили в мире.
Жена князя, таинственная язычница Тиче, оказывается ламией — ведьмой-перевертышем, способной превращаться в рысь. Этот союз и усилия князя Михаила по объединению племен вызывают негодование в Московском княжестве, которое не желает мириться с язычниками. На пермские земли выдвигается столичное войско.
Почему стоит посмотреть.
* Масштабные декорации, исторические костюмы той эпохи, зрелищные батальные сцены и поединки.
~ «По щучьему велению»~
Год выхода: 2023
Фэнтези по мотивам одноименной русской народной сказки. Сын слепого кузнеца Емеля вытаскивает из проруби волшебную щуку, которая в обмен на свободу готова выполнить три любых его желания. Первые два Емеля, как водится, тратит впустую. Спасая его, щука превращается в девушку по имени Василиса. Емеля придумывает третье желание — жениться на дочери царя Феофана Анфисе, но в этот раз он решает действовать самостоятельно, без помощи волшебных сил.
Почему стоит посмотреть.
* Создатели картины определили ее жанр как «сказочный блокбастер». Здесь есть зрелищные спецэффекты, для «оживления» сказочных персонажей использованы технологии совмещения CGI.
~ «Огниво» ~
Год выхода: 2024
Фэнтези, вдохновленное сказкой Андерсена. В вымышленном древнерусском царстве правит добрый и справедливый царь Берендей. С женой Настасьей они живут дружно и счастливо и растят дочь Дашу. Девочка лишена зрения, но несмотря на это, она берет уроки боевого искусства у верного помощника Берендея — солдата Фомы.
Однажды коварный подданный Лиходей предает царя и захватывает власть. Он лишает царицу памяти, а Дашу помещает внутрь волшебного огнива, которое брошено на дно высохшего колодца. Иван, непутевый брат Фомы, случайно попадает в колодец, освобождает царевну и помогает ей одолеть Лиходея.
Почему стоит посмотреть.
* Красочная киносказка с интересным сюжетом и харизматичными персонажами.
~ «Сто лет тому вперед»~
Год выхода: 2024
Вольная интерпретация культовой повести Кира Булычева об Алисе Селезневой. В недалеком будущем Земля, вступившая в Космическую федерацию, вынуждена противостоять коварному альянсу космических пиратов во главе с Глотом. Этот злодей обладает мощным оружием — космионом, позволяющим перемещаться во времени.
После победы над Глотом мама Алисы, Кира Селезнева, случайно перемещается на сто лет назад в прошлое, спасая космион от пиратов. Она прячет артефакт и становится обычной учительницей физики. Спустя время тайник с космионом обнаруживает школьник Коля Герасимов, который перемещается в будущее и знакомится с самой Алисой. Вместе им предстоит вступить в борьбу с воскресшими космическими пиратами, угрожающими миру.
Почему стоит посмотреть.
* Современный взгляд на любимую историю, которая в новой интерпретации понравится зрителям любого возраста.
~ «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ~
Год выхода: 2024
Фэнтези по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Из-за урагана, который наслала на людей злая колдунья Гингема, девочка Элли и ее собака Тотошка попадают в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли нужно дойти до Изумрудного города, которым правит волшебник Гудвин, исполняющий заветные желания. Вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — Элли и Тотошка отправляются по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город.
Почему стоит посмотреть.
* Современная яркая и зрелищная интерпретация любимой детской сказки.