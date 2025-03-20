Лучшие современные российские фильмы с высоким рейтингом и интересным сюжетом

В последнее время отечественный кинематограф все чаще радует новинками и жанровым разнообразием — от исторических драм до душевных комедий. «Газета.Ru» составила подборку лучших современных российских фильмов, получивших высокие оценки зрителей и вызвавших интерес у критиков.

Источник: Газета.Ру

В последнее время отечественный кинематограф все чаще радует новинками и жанровым разнообразием — от исторических драм до душевных комедий. «Газета.Ru» составила подборку лучших современных российских фильмов, получивших высокие оценки зрителей и вызвавших интерес у критиков.

Лучшие российские драмы 2020 — 2025.

~ «Огонь» ~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 6,5, Кинопоиск — 8,0



Режиссер: Алексей Нужный



В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын.

Фильм-катастрофа, вдохновленный событиями лета 2010 года. После гибели подчиненного опытный инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хочет оставить службу. Но в Карелии возникает внештатная ситуация, из-за которой могут погибнуть жители поселения, окруженного огнем. Бригада Соколова, состоящая из проверенных бойцов и дерзкого новичка, парня дочери главного героя, попадает в самое пекло событий, где малейшая ошибка может стоить многих жизней.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм-посвящение десантникам-пожарным лесоохраны и всем российским спасателям.



* Звездный состав исполнителей. Примечательно, что почти все трюки в картине актеры выполнили самостоятельно.



* Три премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль второго плана, за лучшую женскую роль второго плана и за лучшую работу звукорежиссера.

~ «Доктор Лиза»~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 7,2, Кинопоиск — 8,3



Режиссер: Оксана Карас



В главных ролях: Чулпан Хаматова, Анджей Хыра, Константин Хабенский, Андрей Бурковский.

Биографический фильм об основательнице фонда «Справедливая помощь», общественном деятеле, враче паллиативной помощи Елизавете Глинке. В центре сюжета — один день ее жизни. Именно в этот день доктор Лиза должна отмечать с мужем в тесном семейном кругу 30-летие совместной жизни. Несмотря на это важное событие, ее ждет много дел: нужно заехать на Павелецкий вокзал, где фонд проводит благотворительную акцию, и найти морфин для умирающей от рака девочки. И при этом за Доктором Лизой пристально следят, ведь у нее хватает и недоброжелателей.

Почему стоит посмотреть.

* В основе фильма — реальные события и масштабная личность.



* У картины большое количество наград, в том числе приз зрительских симпатий «Кинотавра» и гран-при кинофестиваль «Виват кино России!», а также две премии «Ника»: за лучшую женскую роль (Чулпан Хаматова) и за лучшую женскую роль второго плана (Татьяна Догилева).

~ «Небо»~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 8,3



Режиссер: Игорь Копылов



В главных ролях: Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков.

Военная драма, основанная на реальных событиях. Главные герои картины — российские военные летчики, оказавшиеся в 2015 году в Сирии: 45-летний полковник Олег Сошников и его напарник, молодой капитан Константин Муравьев. Их самолет сбивают на сирийско-турецкой границе, но летчики успевают катапультироваться. Теперь им нужно добраться до российской военной базы.

Почему стоит посмотреть.

* В основе сюжета — инцидент, который произошел в Сирии 24 ноября 2015 года. Тогда российский военный бомбардировщик был сбит ракетой, выпущенной турецким истребителем. Командир экипажа Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела антиправительственными формированиями, а штурман Константин Мурахтин был эвакуирован на авиационную базу «Хмеймим».

~ «Чемпион мира» ~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 6,3, Кинопоиск — 7,7



Режиссер: Алексей Сидоров



В главных ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков.

Спортивная драма, рассказывающая о легендарном шахматном матче между молодым советским гроссмейстером, действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и опытным гроссмейстером и диссидентом Виктором Корчным. Решающему поединку, который проходил в 1978 году на Филиппинах, предшествовало несколько встреч Карпова и Корчного. Напряженности матчу добавляли как сложные личные отношения между претендентами на чемпионский титул, так и политические расклады: ведь Корчной за несколько лет до решающего поединка эмигрировал из СССР, а значит Карпову нужно было обеспечить себе победу во что бы то ни стало и показать всему миру превосходство советской системы.

Почему стоит посмотреть.

* Захватывающая драма о самом незрелищном виде спорта — шахматах.



* Глубокая проработка сюжета, консультантом картины выступил сам Анатолий Карпов.



* Блестящий актерский дуэт Константина Хабенского и Ивана Янковского.

~ «Мастер и Маргарита» ~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Михаил Локшин



В главных ролях: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Александр Яценко, Евгений Князев.

Фэнтезийный драматический фильм по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Действие разворачивается в футуристической Москве 1930-х годов. Пьесу известного писателя о Понтии Пилате снимают с постановки, а сам автор попадает под жесткое давление коллег и критиков за пропаганду религиозных учений. Из бездны отчаяния писателя вытаскивает случайная встреча с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Он берется за новый роман, где одним из главных героев является Сатана, маскирующийся под иностранного консультанта Воланда.

Почему стоит посмотреть.

* Оригинальная режиссерская интерпретация известного литературного произведения вызвала неоднозначную реакцию зрителей и критиков. «Мастер и Маргарита» стал самым обсуждаемым фильмом года.



* Звездный состав, актерская игра, визуальные эффекты.



* Бюджет картины составил 1,2 млрд руб., сборы в прокате — более 2 млрд руб.

~ «Здоровый человек» ~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 6,5, Кинопоиск — 7,4



Режиссер: Петр Тодоровский



В главных ролях: Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Полина Айнутдинова, Евгений Ткачук, Александр Михайлов.

Популярный спортивный ведущий Егор Погодин становится свидетелем избиения девушки пьяным мужчиной. Он вступается за незнакомку, вызывает полицию. На следующий день его чествуют на работе как героя. Но неожиданно злоумышленника выпускают на свободу, и он завершает начатое — убивает свою жертву. Этот случай переворачивает жизнь Егора: он становится волонтером детского онкологического отделения, присоединяется к отряду «Лиза Алерт», чтобы разыскивать пропавших людей. Но стремление помогать другим людям рушит его карьеру и отношения с близкими людьми.

Почему стоит посмотреть.

* Извечная тема поиска смысла жизни и баланса между альтруизмом и здоровым эгоизмом. Куда заведут главного героя его душевные порывы — вопрос открытый. У создателей картины нет на него «правильных» и «неправильных» ответов.

~ «Вызов»~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 6,7, Кинопоиск — 7,8



Режиссер: Клим Шипенко



В главных ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков.

Во время выхода в открытый космос космонавт Олег Богданов получает тяжелую травму грудной клетки. Торакальные хирурги Валентин Вершинин и Евгения Беляева, прибывшие в Роскосмос на консультацию, делают вывод, что пострадавшего невозможно транспортировать на Землю — организм не выдержит перегрузки. Единственный выход — сделать операцию на борту МКС.

Все осложняется тем, что лететь может только один специалист, а ассистировать хирургу во время операции будут космонавты. В ходе отбора кандидатов выбор неожиданно падает на Евгению Беляеву, которая первоначально должна была лишь разработать план операции. Ей предстоит не только освоить сложные навыки, но и справиться со своими страхами и сомнениями.

Почему стоит посмотреть.

* Первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Режиссеру Климу Шипенко в полете пришлось одновременно быть оператором, гримером и художником-постановщиком.



* Исполнительницу роли Евгении Беляевой отбирали среди 3000 претенденток. Юлия Пересильд, помимо творческого конкурса, успешно прошла несколько медкомиссий.



* В фильме снялись реальные космонавты — Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

~ «Мистер Нокаут» ~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 5,5, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Артем Михалков



В главных ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева.

Спортивная драма, рассказывающая о советском боксере Валерии Попенченко, шестикратном чемпионе СССР, олимпийском чемпионе по боксу. С юности его отличал невероятно сильный удар. Будущее парня, окончившего суворовское училище, казалось бы, предопределено — бокс. В ринге он одерживает одну победу за другой. Но личная трагедия ввергает молодого спортсмена в сомнения, и он пробует добиться успеха иными путями. И только его тренер Григорий Кусикьянц, который видит в Попенченко задатки будущего чемпиона, продолжает настаивать на тренировках. Он достает своего подопечного даже в море, где тот проходит военную службу. Череда побед продолжается, впереди у боксера и его тренера Олимпиада в Токио 1964 года.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм основан на реальной биографии выдающегося спортсмена, но не лишен элементов художественного вымысла. В частности, авторы картины сделали финальный бой Олимпиады продолжительным и драматичным по накалу. В действительности Попенченко отправил своего соперника в нокаут на первой минуте боя.



* Картина получила Гран-при XVI кинофестиваля «Золотой Феникс».

~ «Доктор» ~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 6,8, Кинопоиск — 8,2



Режиссер: Артем Темников



В главных ролях: Сергей Пускепалис, Ольга Цирсен, Игорь Черневич, Денис Логинов, Вероника Устимова, Роман Коноплев.

Иван Христофоров — врач-психиатр, работающий в психоневрологическом отделении для подростков. Он не типичный доктор, который лечит своих пациентов в рамках протоколов. Христофоров убежден, что лечить его подопечных нужно не только таблетками, но и добрым отношением. Отдавая всего себя детям, доктор не имеет возможности хоть как-то наладить собственную личную жизнь.

Происшествие в отделении едва не приводит к гибели одного из детей. Есть подозрение, что подростки по ночам играют в игру на удушение. Христофорову, который старается найти подход к каждому пациенту, предстоит разобраться в ситуации, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Почему стоит посмотреть.

* Острая социальная драма, говорящая о том, что не только дети, но и взрослые люди страдают от недостатка любви и равнодушия окружающих.



* Последняя роль Сергея Пускепалиса.



* В основу фильма лег роман Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». Работая над книгой, автор тесно сотрудничала с детским психотерапевтом, посещала центры реабилитации и собирала истории реальных детей, чтобы создать максимально достоверные образы своих героев.

~ «Командир» ~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 6,3, Кинопоиск — 7,8



Режиссеры: Александр Гурьянов, Тимур Хван



В главных ролях: Кирилл Зайцев, Александр Жуков, Никита Буреев, Артем Ткаченко, Валерий Баринов.

Остросюжетный фильм, основанный на реальных событиях. Главный герой Геннадий Зайцев родом из глухой уральской деревни. В 14 лет парень, выросший без отца, идет работать на завод. И по рекомендации директора предприятия попадает в Кремлевский полк. Во время службы он оказывается у истоков создания антитеррористического подразделения «Альфа». 1 декабря 1988 года в Орджоникидзе террористы захватывают автобус с детьми. Зайцев руководит сложнейшей операцией по спасению заложников.

Почему стоит посмотреть.

* В основе сюжета — биография командира Группы «Альфа», Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева.



* Достоверность: в съемках участвовали дети и племянники реальных заложников, которые, в свою очередь, сыграли их родителей.

~ «Лед 3»~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 6,0, Кинопоиск — 8,2



Режиссер: Юрий Хмельницкий



В главных ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров.

Финальная часть спортивной романтической драмы, где главный герой, хоккеист Саша Горин, сталкивается с проблемами взросления дочери Нади. Как и ее мама, девушка мечтает о «Кубке Льда». Но из-за запретов отца, который до сих пор не может смириться со смертью своей возлюбленной, Наде-младшей приходится тренироваться тайком при поддержке тренера Ирины Шаталиной. На одной из тайных тренировок Надя знакомится с дерзким и самоуверенным хоккеистом Сергеем. Он помогает девушке идти к заветной мечте. Но Горин категорически против их отношений.

Почему стоит посмотреть.

* Продолжение популярной романтической трилогии с Александром Петровым и Марией Ароновой в главных ролях, самый кассовый фильм из всех трех частей.

~ «Кончится лето»~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,9



Режиссеры: Максим Арбугаев, Владимир Мункуев



В главных ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын.

Криминальная драма, основанная на реальных событиях. Освободившись из заключения, 27-летний Кеша возвращается в родной якутский поселок. Здесь его ждут отец и 17-летний брат Тима, который мечтает поступить в институт. Кеша стремится начать нормальную жизнь. Он устраивается в золотодобывающую артель, которую когда-то вместе с компаньонами основал его отец. Но старатели обманывают парня, и он остается без работы. Желая отомстить, он вместе с младшим братом похищает золото и пускается в бега.

Почему стоит посмотреть.

* В картине показана трагедия человека, загнавшего себя в угол. Каждое следующее действие главного героя только усугубляет ситуацию и множит зло.



* Оба режиссера родом из Якутии, об атмосфере и царящих в якутском поселке порядках они знают не понаслышке.



* Фильм получил гран-при кинофестиваля «Маяк».

~ «Любовь Советского Союза»~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 5,0, Кинопоиск — 7,3



Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов



В главных ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алена Бабенко.

Историческая мелодрама о жизни советской кинодивы Галины Ковровой. Сюжет основан на биографиях нескольких исторических личностей: актрисы Валентины Серовой, летчика-испытателя Анатолия Серова, поэта Константина Симонова и маршала Константина Рокоссовского. Однако авторы картины просят не делать прямых сопоставлений.

Почему стоит посмотреть.

* Яркие костюмы и декорации эпохи 1930−1940-х.



* Актерская игра Ангелины Стречиной, исполнившей в картине главную роль.

~ «Пророк. История Александра Пушкина»~

Год выхода: 2025



Рейтинг: Imdb — 7,2, Кинопоиск — 7,1



Режиссер: Феликс Умаров



В главных ролях: Юра Борисов, Роман Васильев, Алена Долголенко, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова.

Новое прочтение биографии Александра Пушкина, попытка рассказать о великом поэте современным языком. Молодой и дерзкий Пушкин — любимец публики, звезда балов и отчаянный дуэлянт. Но ни слава, ни известность, ни высокие покровители не спасут гения от трагической гибели.

Почему стоит посмотреть.

* Необычная задумка создателей картины, которые вдохновлялись известными мюзиклами и фильмами.



* Противоречивые, зачастую негативные оценки картины со стороны критиков и зрителей. Вместе с тем, зафиксирован всплеск интереса к биографии поэта и рост продаж его произведений.

Лучшие российские мелодрамы и комедии 2020 — 2025.

~ «Батя»~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 6,7, Кинопоиск — 7,8



Режиссер: Дмитрий Ефимович



В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова.

Макс вместе с женой и детьми едет в город детства, чтобы отпраздновать 70-летие своего отца Владимира. Его жена Ирина не в восторге от этой затеи, потому что батя — нелюдимый, суровый и сложный человек. По дороге между супругами то и дело возникают ссоры, в том числе по поводу методов воспитания детей. Макс в дороге вспоминает истории из детства, которое пришлось на начало 90-х. В них неизменно фигурирует батя, который, увы, не был прекрасным отцом. Поэтому Макс старался строить отношения со своими детьми иначе, что тоже не сделало его замечательным папой.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм состоит из череды смешных эпизодов, отсылающих в прошлое главных героев или происходящих здесь и сейчас. Это честный взгляд без наставлений и поучений на проблемы отцов и детей и родительство в целом.



* Прекрасно переданная атмосфера 90-х и образ бати, героя своего времени.



* Актерский состав, Владимир Вдовиченков в главной роли.



* 3 апреля 2025 года в прокат выйдет фильм «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли.

~ «Серебряные коньки» ~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 7,1, Кинопоиск — 7,8



Режиссер: Михаил Локшин



В главных ролях: Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юра Борисов, Тимофей Трибунцев.

Историческая драма по одноименной книге американской писательницы Мэри Мэйпс Додж. В отличие от романа, события разворачиваются не в Нидерландах, а в России, а именно — в Санкт-Петербурге в 1899 году. У Матвея, сына бедного фонарщика, единственная ценная вещь — подаренные когда-то отцом голландские коньки. На них он рассекает по зимнему городу, работая курьером. Но однажды он встречает Алису, дочь богатого сановника Николая Вяземского. Девушка очень увлечена химией, но скрывает это от отца, который считает, что образование женщине ни к чему. Казалось бы, что общего у двух представителей разных миров? Но, встретившись однажды, молодые люди вместе устремляются к мечте.

Почему стоит посмотреть.

* Актерский состав, успешный дебют Федора Федотова и Софьи Присс.



* Волшебная новогодняя атмосфера Санкт-Петербурга. Захватывающие натурные съемки.



* Музыкальное оформление фильма: оригинальный саундтрек написал британский композитор Гай Фарли, также использованы фрагменты сочинений классиков.

~ «Мой папа не подарок» ~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 6,0, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Александр Карпиловский, Родион Николайчук



В главных ролях: Никита Табунщик, Полина Гухман, Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Алексей Кравченко, Максим Лагашкин.

Юный геймер Макс мечтает попасть на косплей-фестиваль, который состоится 31 декабря. Провести этот день и последующие каникулы он должен со своим отцом — странноватым изобретателем дронов новейшего поколения, которого обманывает его деловой партнер. На их пути встречаются дерзкая девочка Венера и ее мама-полицейский. Макс сделает все, чтобы оказаться на фестивале, а Венера поможет ему в этом, преследуя тайную цель — устроить личную жизнь своей мамы.

Почему стоит посмотреть.

* Легкая семейная комедия с хорошим актерским составом и незатейливым сюжетом.

~ «Чебурашка»~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 7,5



Режиссер: Дмитрий Дьяченко



В главных ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин.

Ушастый зверек по имени Чебурашка из далекой жаркой страны попадает в дендрарий приморского городка. Здесь работает угрюмый одинокий пожилой садовник Гена, который с утра до ночи наводит порядок и терпеть не может туристов. Необычный гость наполняет жизнь Геннадия новым смыслом и помогает решить его проблемы с родными и окружающими. Но возникает загвоздка: внучка богатой и скандальной владелицы шоколадной фабрики во что бы то ни стало желает заполучить диковинного зверька.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм снят по мотивам сказочной повести Эдуарда Успенского, но не является ее экранизацией. У картины оригинальный сюжет и новые персонажи.



* Уже через 10 дней после выхода на большие экраны «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.



* Выход продолжения фильма запланирован на 1 января 2026 года.

~ «Хоккейные папы»~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 6,0, Кинопоиск — 8,3



Режиссер: Андрей Булатов



В главных ролях: Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко.

Тренер детской хоккейной команды Андрей случайно узнает, что ледовый дворец, где тренируются дети, хотят снести. Спасти здание может только победа команды в хоккейном турнире. Времени на подготовку остается совсем немного. Родители юных игроков решают выйти на лед и спасти ситуацию.

Почему стоит посмотреть.

* Позитивный семейный фильм о любви к спорту, вечных ценностях и отношениях между людьми.



* Фильм получил несколько наград, среди которых — Гран-при XXII Международного фестиваля спортивного кино.

~ «Поехавшая»~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 6,6, Кинопоиск — 7,9



Режиссер: Антон Маслов



В главных ролях: Ольга Лерман, Таисия, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева.

Романтическая комедия в жанре роуд-муви, снятая по книге велопутешественницы Анны Смолиной «А чего дома сидеть?». Главная героиня, 30-летняя жительница мегаполиса, решает вырваться из череды проблем и устроить себе захватывающий велотрип через всю страну. Конечная точка маршрута — Магадан, где живет ее мать, с которой девушка не общалась 13 лет.

Почему стоит посмотреть.

* Оптимистичный фильм, основанный на реальной истории. После просмотра вам непременно захочется отправиться в путешествие на велосипеде.

~ «Мой дикий друг» ~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 6,7, Кинопоиск — 8,5



Режиссер: Анна Курбатова



В главных ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов.

У семиклассника Саши мама — известный ученый, большую часть времени она проводит в экспедициях. А мальчик вынужден жить со своей тетей в небольшом городке. Отношения со сверстниками у него не складываются, поэтому Саша много времени проводит в одиночестве, гуляя по лесу. Однажды он находит попавшего в капкан лисенка. Узнав, что за зверьком охотятся браконьеры, Саша прячет его в землянке и выхаживает. Но злодеи не готовы смириться с потерей добычи.

Почему стоит посмотреть.

* Семейный детский фильм, сюжет которого заставит переживать до самого финала, а некоторые моменты трогают до слез.

Лучшие российские триллеры, детективы и боевики 2020 — 2025.

~ «Красный призрак» ~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 6,1, Кинопоиск — 7,2



Режиссер: Андрей Богатырев



В главных ролях: Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Юра Борисов, Полина Чернышова.

В декабре 1941 года, выходя из окружения под Вязьмой, группа советских солдат сталкивается с фашистской ягдкомандой, выслеживающей партизан. Ее задачей была поимка «красного призрака» — таинственного снайпера, который внезапно появляется, уничтожает врага и так же неожиданно исчезает. Мифический солдат стал для немцев настоящим кошмаром.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм, далекий от шаблонов псевдопатриотического кино о Великой Отечественной войне. Это зрелищный экшн, который сравнивают с лентами Тарантино и супергеройскими блокбастерами. И тем не менее, у картины глубокий посыл — показать подвиг неизвестного солдата. Красный призрак не имеет конкретного прототипа. Его образ вобрал сотни историй безвестных бойцов, положивших свои жизни, защищая родину.

~ «Майор Гром: Чумной доктор»~ (расширенная версия).

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 6,3, Кинопоиск — 7,8



Режиссер: Олег Трофим



В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин.

Супергеройский детективный фильм о майоре полиции Игоре Громе — грозе преступников, неподкупном, проницательном следователе. Из-за своей принципиальности и сложного характера он часто ссорится с начальством. Гром не приемлет коррупцию, его возмущает вседозволенность чиновников.



Однажды в городе появляется преступник в маске чумного доктора, который «лечит» беззаконие, убивая тех, кто в свое время избежал наказания благодаря деньгам и связям. Общественность взбудоражена, хуже того — она поддерживает злодея. Полиция бессильна. Теперь от действий и решительности Грома зависит судьба всего города.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм основан на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble Comics. Это первый фильм в «Киновселенной Bubble». На данный момент уже вышли приквел «Гром: Трудное детство» (2023) и сиквел «Майор Гром: Игра» (2024).

~ «Своя война. Шторм в пустыне»~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 5,3, Кинопоиск — 7,4



Режиссер: Алексей Чадов



В главных ролях: Алексей Чадов, Виталий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков.

Даже спустя 15 лет после возвращения к мирной жизни Иван не может забыть войну в Чечне. Он невольно продолжает жить в парадигме военного времени, что отражается на его отношениях с женой и становится опасным для самого Ивана. Тогда он решает отправиться в Сирию, где выдает себя за военного репортера по имени Джон и становится участником опасной спецоперации.

Почему стоит посмотреть.

* Алексей Чадов сел за работу над сценарием в 2019 году после того, как посетил мероприятия, посвященные творчеству режиссера Алексея Балабанова и его фильму «Война» (2002), который дал старт карьере Чадова. Картина «Своя война. Шторм в пустыне» стала сиквелом фильма. В картине Чадова много отсылок как к «Войне», так и к известным американским боевикам.

~ «Турист»~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 5,3, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Андрей Щербинин



В главных ролях: Алексей Шевченков, Евгений Терских, Александр Барановский, Владимир Петров.

Боевик, основанный на реальных событиях: попытке государственного переворота в Центральноафриканской Республике. Главный герой — бывший сотрудник полиции Гриша Дмитриев прибывает в ЦАР в составе группы инструкторов, которые должны обучить местных солдат тактике и методам ведения боя. Гриша получает позывной «Турист» и в первые дни ссорится с опытным инструктором с позывным «Макет», который не упускает случая поиздеваться над новичком. Тем временем бандитские группировки готовятся к захвату столицы страны. Российские инструкторы оказываются в эпицентре гражданской войны.

Почему стоит посмотреть.

* Напряженный сюжет, зрелищность и экшн-сцены понравятся любителям боевиков.

~ «Капитан Волкогонов бежал»~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 7,3, Кинопоиск — 7,7



Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов



В главных ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Анастасия Уколова.

Действие происходит в сюрреалистичном Ленинграде в 1938 году. Капитан Волкогонов становится свидетелем самоубийства своего начальника. Одновременно с этим начинаются аресты сотрудников отдела. Волкогонов решает незамедлительно бежать. Его розыск поручают новому начальнику отдела майору Головне.

Ночью Волкогонову является погибший накануне коллега и сообщает, что в аду его уже заждались. Но если хоть один человек его простит, муки вечные Волкогонову не грозят. И капитан начинает разыскивать родственников репрессированных в надежде получить прощение хоть от кого-то.

Почему стоит посмотреть.

* Неоднозначные мнения о картине зрителей и критиков. Одни оценили ленту как необходимый обществу рассказ о сталинских репрессиях, другие — как абсурдизацию и искажение истории.



* Картина получила несколько наград, но так и не вышла в российский кинопрокат.

~ «Казнь»~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 6,7, Кинопоиск — 7,5



Режиссер: Ладо Кватания



В главных ролях: Нико Тавадзе, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Аглая Тарасова.

Криминальный триллер, где за основу сюжета взяты реальные истории преступлений. Действие происходит в 1980-х — начале 1990-х годов. Карьера следователя по особо важным делам Иссы Давыдова пошла в гору после того, как он завершил расследование, продолжавшееся десять лет. В результате оперативники поймали двух серийных убийц — братьев-близнецов. Теперь жители юга страны могут спать спокойно, маньяков приговорили к расстрелу.

В разгар торжества в честь повышения по службе Давыдову поступает сообщение о том, что найдена одна из выживших жертв. Девушка указывает на дом, где ее удерживал убийца. Новые обстоятельства полностью рушат прошлую версию следователя. Оперативники задерживают нового подозреваемого — мужчину в плаще, шляпе и очках. И теперь Иссе Давыдову нужно доказать, что именно этот человек виновен в жутких преступлениях.

Почему стоит посмотреть.

* Захватывающих и жуткий ретро-триллер, где прекрасно воссоздана атмосфера 80-х годов.



* Сценаристы картины заимствовали факты биографий и образы реальных серийных убийц: Чикатило и Сливко.

~ «Кентавр»~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 6,9, Кинопоиск — 7,8



Режиссер: Кирилл Кемниц



В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова.

Молодой человек по имени Саша работает таксистом, предпочитая выходить на смену по ночам. По его словам, жизнь в это время суток открывается совсем с другой стороны. Однажды в машину к Саше садится молодая эскортница Лиза. Девушка предлагает ему стать ее водителем на ночь. Он соглашается, подозревая, что девушка что-то недоговаривает.

Почему стоит посмотреть.

* Экшн, спецэффекты и интрига, которая держит в напряжении до самого финала.



* Актерский состав во главе с Юрой Борисовым.

Лучшие российские исторические фильмы 2020 — 2025.

~ «Калашников»~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 6,6, Кинопоиск — 7,9



Режиссер: Константин Буслов



В главных ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов.

Байопик о легендарном конструкторе стрелкового оружия. Молодой танкист Михаил Калашников после ранения проходит лечение в госпитале. Боевой опыт дает ему понимание, каким должно быть оружие в идеале. После выписки боец отправляется домой на поправку. В тылу он приступает к созданию надежного оружия, постепенно оттачивая инженерные решения. С чертежами молодому конструктору-самоучке помогает девушка Катя. Между молодыми людьми вспыхивает любовь. На разработки Калашникова обращают внимание опытные оружейники. В 1947 году Калашников представляет на конкурс свой знаменитый автомат.

Почему стоит посмотреть.

* В основе сценария — мемуары конструктора, документы и воспоминания людей, хорошо знавших Михаила Калашникова. Авторы фильма не обошлись без художественных допущений, но постарались в точности воссоздать процесс разработки оружия.



* Юра Борисов при подготовке к роли тщательно изучал жизненный путь своего персонажа, полагаясь как на официальные, так и на альтернативные источники. Ему хотелось понять характер своего героя со всеми его комплексами и рефлексиями.

~ «Летчик»~

Год выхода: 2021



Рейтинг: Imdb — 6,2, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Ренат Давлетьяров



В главных ролях: Петр Федоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева.

Действие картины происходит в декабре 1941 года. Самолет советского летчика Николая Комлева сбивают немецкие истребители. Бортовой стрелок спасает раненного Комлева. Пилот оказывается в глубоком вражеском тылу, откуда нужно пробираться к своим. Местные жители помогают Комлеву добраться до линии фронта и перейти ее. Из-за запущенных ран пилот лишается обеих ног. Но ему удается вернуться в боевую авиацию.

Почему стоит посмотреть.

* Сценарий фильма написан на основе реальных историй советских военных летчиков, в главном герое легко угадывается образ легендарного Алексея Маресьева.



* Съемочная группа при работе над картиной вдохновлялась фильмом «Выживший».

~ «Уроки фарси»~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 7,4, Кинопоиск — 7,9



Режиссер: Вадим Перельман



В главных ролях: Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Йонас Най, Давид Шюттер, Александр Байер, Андреас Хофер.

Фильм совместного производства России, Германии и Белоруссии. Бельгийский еврей Жиль Кремье попадает в плен к нацистам. По дороге к месту расстрела он выменивает бутерброд на книжку персидских сказок, что вскоре спасет ему жизнь. Во время расправы с пленными Кремье сообщает немцам, что он не еврей, а перс по имени Реза, и в доказательство предъявляет книгу.

По стечению обстоятельств нацистский начальник столовой Клаус Кох ищет учителя персидского языка. После войны он мечтает переселиться в Тегеран. Жиль, который совершенно не знает фарси, делает Коху перевод придуманными на ходу словами. В итоге он начинает учить немца несуществующему языку, выдавая его за фарси. Чтобы не запутаться, Жиль для запоминания новых слов разрабатывает свою систему, связанную с именами заключенных концлагеря, учет которых он ведет.

Почему стоит посмотреть.

* Фильм — экранизация рассказа немецкого сценариста и драматурга Вольфганга Кольхаазе «Персидский для капо».



* Новое слово в кино о Холокосте. Страшная человеческая трагедия и зверства нацистов сочетаются здесь с банальностью зла и элементами абсурда.

~ «Подольские курсанты»~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 6,5, Кинопоиск — 8,3



Режиссер: Вадим Шмелев



В главных ролях: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артем Губин.

История знаменитого подвига подольских курсантов. Действие происходит в октябре 1941 года. Три с лишним тысячи курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и вместе с частями 43-й армии сдерживать наступление врага на Москву до прибытия подкрепления. Вчерашние школьники, еще не побывавшие в реальных боях, оборонялись против немецких частей, превосходивших их по численности и вооружению, целых 12 дней.

Почему стоит посмотреть.

* При написании сценария использовались свидетельства участников событий и рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны РФ.



* Военно-исторические консультанты стремились добиться максимальной достоверности экранизации тех событий, точно подбирая вооружение и следуя составленной немцами схеме боя.

~ «1941. Крылья над Берлином»~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 5,7, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Константин Буслов



В главных ролях: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Сергей Гилев.

С самого начала Великой Отечественной войны командующий авиацией ВМФ Сергей Жаворонков разработает план бомбардировки Берлина. Сложность боевой задачи связана не только с отлаженной работой немецкой противовоздушной обороны, но и с предельной высотой и дальностью перелета, который нужно совершить без дозаправки. Выполнить ее предстоит 1-му минно-торпедному авиаполку Балтийского флота под командованием полковника Евгения Преображенского.

Почему стоит посмотреть.

* Подробная история малоизвестного подвига советских военных летчиков, разрушивших миф о непобедимости немцев в воздухе. Сценарий основан на реальных событиях, воссозданных с исторической достоверностью.

Лучшие российские фантастические фильмы 2020 — 2025.

~ «Мира»~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 7,5



Режиссер: Дмитрий Киселев



В главных ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз.

Зрелищный фильм-катастрофа, действие которого происходит в недалеком будущем. Рядом с Землей должен пролететь огромный астероид, который вызовет метеоритный дождь. В эпицентре событий будет Владивосток, и многие жители с нетерпением ждут этого зрелищного события, в том числе и 15-летняя Лера. Однако выясняется, что размер метеоритного потока будет значительно больше предполагаемого, и жителям города грозит смертельная опасность.

Отец Леры, бортинженер Валерий Арабов, живущий на космической станции «МИР-А», ищет возможность спасти свою дочь. Используя весь технический арсенал космической станции и искусственный интеллект, он пытается дистанционно помочь девочке выжить в надвигающемся хаосе.

Почему стоит посмотреть.

* Захватывающий экшен с впечатляющими спецэффектами.



* Проникновенная драма о силе отцовской любви и отношениях между дочерью и отцом, готовым на все ради ее спасения.

~ «Я на перемотке!»~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 5,9, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Никита Владимиров



В главных ролях: Андрей Бурковский, Ксения Теплова, Ирина Пегова, Татьяна Догилева, Федор Лавров.

Фантастическая комедия о менеджере-трудоголике по имени Максим, который настолько занят работой, что не замечает самое важное в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой он неожиданно ссорится со странной водительницей такси. В отместку она превращает его жизнь в постоянную «перемотку». Год Максим проживает за полчаса, и самое ужасное, что он не помнит, что происходило с ним в этот период.

Почему стоит посмотреть.

* Комедия-притча о ценности каждого мгновения жизни.



* Прекрасная актерская работа Андрея Бурковского, мастерски показавшего возрастную эволюцию главного героя.

Лучшие российские фильмы-фэнтези 2020 — 2025.

~ «Последний богатырь. Корень зла»~

Год выхода: 2020



Рейтинг: Imdb — 5,9, Кинопоиск — 7,5



Режиссер: Дмитрий Дьяченко



В главных ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов.

Во второй части трилогии «Последний богатырь» вновь встречаются два мира: современная Москва и сказочное Белогорье Древней Руси, где живут герои русских сказок и былин. Бывший мелкий аферист Иван Найденов, выдававший себя за белого мага, в первом фильме становится богатырем, сыном Ильи Муромца. Теперь он присоединяется к дружине Финиста — Ясного сокола. Там, где Ивану не хватает силы, он применяет смекалку и находчивость. Иван рад бы вернуться в современную жизнь, но его возлюбленная Василиса пока не готова к этому шагу. Между тем Белогорью угрожает страшная опасность в виде древнего злодея Рогоглеба. Всем сказочным жителям предстоит объединиться в борьбе с ним, а главная роль в искоренении древнего зла будет отводится Ивану.

Почему стоит посмотреть.

* Увлекательный семейный фильм с остроумными диалогами и харизматичными героями.

~ «Сердце пармы» ~

Год выхода: 2022



Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 7,5



Режиссер: Антон Мегердичев



В главных ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук.

Историческая драма с элементами фэнтези снята по одноименному роману Алексея Иванова. Пермский князь Михаил в детстве стал свидетелем нападения вогулов на поселение пермяков и убийства своего отца. Поэтому, повзрослев, он не хочет лишний раз браться за оружие, ведь кровопролитие несет людям лишь горе. Из-за этого авторитет Михаила среди других князей и племен невысок, его считают слишком мягким. Однако цель Михаила глобальная — объединить северные племена, чтобы все народы, независимо от вероисповедания, жили в мире.

Жена князя, таинственная язычница Тиче, оказывается ламией — ведьмой-перевертышем, способной превращаться в рысь. Этот союз и усилия князя Михаила по объединению племен вызывают негодование в Московском княжестве, которое не желает мириться с язычниками. На пермские земли выдвигается столичное войско.

Почему стоит посмотреть.

* Масштабные декорации, исторические костюмы той эпохи, зрелищные батальные сцены и поединки.



* Сюжет основан на исторических событиях, происходивших на Руси в XV веке, переосмысленных в книге и в фильме.

~ «По щучьему велению»~

Год выхода: 2023



Рейтинг: Imdb — 6,2, Кинопоиск — 7,8



Режиссер: Александр Войтинский



В главных ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров.

Фэнтези по мотивам одноименной русской народной сказки. Сын слепого кузнеца Емеля вытаскивает из проруби волшебную щуку, которая в обмен на свободу готова выполнить три любых его желания. Первые два Емеля, как водится, тратит впустую. Спасая его, щука превращается в девушку по имени Василиса. Емеля придумывает третье желание — жениться на дочери царя Феофана Анфисе, но в этот раз он решает действовать самостоятельно, без помощи волшебных сил.

Почему стоит посмотреть.

* Создатели картины определили ее жанр как «сказочный блокбастер». Здесь есть зрелищные спецэффекты, для «оживления» сказочных персонажей использованы технологии совмещения CGI.

~ «Огниво» ~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 5,5, Кинопоиск — 7,7



Режиссер: Александр Войтинский



В главных ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник.

Фэнтези, вдохновленное сказкой Андерсена. В вымышленном древнерусском царстве правит добрый и справедливый царь Берендей. С женой Настасьей они живут дружно и счастливо и растят дочь Дашу. Девочка лишена зрения, но несмотря на это, она берет уроки боевого искусства у верного помощника Берендея — солдата Фомы.

Однажды коварный подданный Лиходей предает царя и захватывает власть. Он лишает царицу памяти, а Дашу помещает внутрь волшебного огнива, которое брошено на дно высохшего колодца. Иван, непутевый брат Фомы, случайно попадает в колодец, освобождает царевну и помогает ей одолеть Лиходея.

Почему стоит посмотреть.

* Красочная киносказка с интересным сюжетом и харизматичными персонажами.

~ «Сто лет тому вперед»~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 6,0, Кинопоиск — 7,6



Режиссер: Александр Андрющенко



В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Александр Петров, Виктория Исакова.

Вольная интерпретация культовой повести Кира Булычева об Алисе Селезневой. В недалеком будущем Земля, вступившая в Космическую федерацию, вынуждена противостоять коварному альянсу космических пиратов во главе с Глотом. Этот злодей обладает мощным оружием — космионом, позволяющим перемещаться во времени.

После победы над Глотом мама Алисы, Кира Селезнева, случайно перемещается на сто лет назад в прошлое, спасая космион от пиратов. Она прячет артефакт и становится обычной учительницей физики. Спустя время тайник с космионом обнаруживает школьник Коля Герасимов, который перемещается в будущее и знакомится с самой Алисой. Вместе им предстоит вступить в борьбу с воскресшими космическими пиратами, угрожающими миру.

Почему стоит посмотреть.

* Современный взгляд на любимую историю, которая в новой интерпретации понравится зрителям любого возраста.



* Динамичный микс экшена и комедии.

~ «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ~

Год выхода: 2024



Рейтинг: Imdb — 5,8, Кинопоиск — 7,0



Режиссер: Игорь Волошин



В главных ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова.

Фэнтези по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Из-за урагана, который наслала на людей злая колдунья Гингема, девочка Элли и ее собака Тотошка попадают в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли нужно дойти до Изумрудного города, которым правит волшебник Гудвин, исполняющий заветные желания. Вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — Элли и Тотошка отправляются по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город.

Почему стоит посмотреть.

* Современная яркая и зрелищная интерпретация любимой детской сказки.



* Премьера второй части фильма планируется в 2027 году.