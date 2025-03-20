Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии стали меньше заражаться респираторными инфекциями

В Башкирии заболеваемость ОРИ увеличилась на 2,2%

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 2,2%, зарегистрировано свыше 31,2 тысяч случаев, более 45% из них приходится на детей младше 14 лет.

При этом доля гриппа среди прочих респираторных вирусов продолжает расти и достигла уже 75,9%. Доминирует вирус гриппа B — 27,1%.

— Важно соблюдать правила респираторного этикета (мыть руки, чихать в локоть, носить маски в общественных местах), при признаках заболевания остаться дома и вызвать врача! — заявили в Роспотребнадзоре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.