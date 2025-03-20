Жители Башкирии стали меньше заражаться респираторными инфекциями

Роспотребнадзор Башкирии рассказал о эпидемиологической ситуация по респираторным инфекциям в республике. За последнюю неделю в регионе заболеваемость ОРИ увеличилась на 2,2%, зарегистрировано свыше 31,2 тысяч случаев, более 45% из них приходится на детей младше 14 лет.