Легкие со звуком «лопающегося попкорна». Все о болезни вейперов EVALI и как ее лечить

Не будет преувеличением сказать, что сейчас в мире происходит эпидемия молодежного вейпинга. Несмотря на все усилия со стороны работников сферы здравоохранения, множество подростков по всему миру продолжают использовать вкусные и якобы безопасные альтернативы привычным сигаретам. В России, например, согласно статистике, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Схожая динамика есть и в других странах: согласно докладу ВОЗ, представленному в 2024 году, во всем мире насчитывается около 37 млн детей в возрасте от 13 до 15 лет, которые употребляют табак, причем во многих странах электронные сигареты популярнее среди подростков, чем среди взрослых. Опасность представляет еще и то, что электронные сигареты, которые должны были помогать избавляться от зависимости, стали легкой «точкой входа» в опасную привычку из-за разнообразия сладких вкусов и запахов. Так, более 70% американских подростков, которые курят вейпы, признались, что отказались бы от электронных сигарет, если бы они были только со вкусом табака.