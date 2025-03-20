Легкие со звуком «лопающегося попкорна». Все о болезни вейперов EVALI и как ее лечить

Не будет преувеличением сказать, что сейчас в мире происходит эпидемия молодежного вейпинга. Несмотря на все усилия со стороны работников сферы здравоохранения, множество подростков по всему миру продолжают использовать вкусные и якобы безопасные альтернативы привычным сигаретам. В России, например, согласно статистике, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Схожая динамика есть и в других странах: согласно докладу ВОЗ, представленному в 2024 году, во всем мире насчитывается около 37 млн детей в возрасте от 13 до 15 лет, которые употребляют табак, причем во многих странах электронные сигареты популярнее среди подростков, чем среди взрослых. Опасность представляет еще и то, что электронные сигареты, которые должны были помогать избавляться от зависимости, стали легкой «точкой входа» в опасную привычку из-за разнообразия сладких вкусов и запахов. Так, более 70% американских подростков, которые курят вейпы, признались, что отказались бы от электронных сигарет, если бы они были только со вкусом табака.
И первые признаки негативных последствий для здоровья от употребления «вкусных» курительных смесей стали заметны еще в 2019 году.
Первые случаи болезни вейперов.
Впервые негативные последствия для легких в результате курения электронных сигарет были замечены в Америке. Тогда Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) начали расследование в связи с резким увеличением числа пациентов, госпитализированных из-за курения испарителей. Они жаловались на множество респираторных симптомов: одышку, кашель, боли в груди и другие. И единственное, что их объединяло, кроме симптомов, — любовь к электронным сигаретам.
Позже характерная симптоматика была классифицирована как новая болезнь, которая получила название EVALI. Эта аббревиатура появилась из английской фразы E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury, которая буквально означает «повреждение легких, вызванное употреблением электронных сигарет или вейпинга».
Болезнь продолжала распространяться, и к 2020 году в США уже было зарегистрировано более 2 800 пострадавших, причем 68 случаев недуга оказались летальными.
С тех пор число пациентов в США значительно сократилось: удалось установить основную причину «попкорновой болезни».
Что вызывает EVALI?
EVALI — серьезное воспаление, которое зачастую требует госпитализации (примерно в 90% всех зарегистрированных случаев требовался стационарный медицинский уход). Оно появляется вследствие вдыхания частиц испаряемого жидкого никотина (а именно эта технология лежит в основе всех электронных сигарет и вейпов). Обычно симптомы могут развиться у людей, которые использовали испарительные устройства около 90 дней. Причем «попкорновая болезнь» может и развиться внезапно, и постепенно прогрессировать. Тяжелые случаи и вовсе могут привести к смерти. Сама же болезнь настолько новая, что о долгосрочных последствиях заболевания науке практически ничего не известно.
Среди известных симптомов EVALI врачи выделяют боль в груди, тахикардию, одышку, боль в животе, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, озноб и даже немотивированную потерю веса.
Основная причина развития недуга, известная на сегодняшний день, — ацетат витамина Е, маслянистая синтетическая форма этого вещества, которую добавляют в некоторые курительные смеси. По крайней мере к такому выводу пришли американские ученые в 2019 году, когда проанализировали образцы жидкости из легких 29 пациентов, пораженных «попкорновой болезнью». Другие американские исследования нашли следы вещества в образцах легочной жидкости 48 из 51 исследуемого пациента с EVALI.
Опасный химикат нередко добавляют в нелегальные смеси для вейпинга с тетрагидроканнабинолом (ТГК). Данное вещество также можно найти в марихуане (единственный компонент каннабиса, который разрешено применять в медицинских целях в некоторых странах, в том числе США и Канаде). В целом CDC отмечает, что почти 80% пациентов с симптомами «попкорновой болезни» признались, что добывали электронные сигареты из «неофициальных, непроверенных источников»: вейпы им доставали друзья, члены семьи, нелегальные дистрибьюторы, или они заказывали продукт онлайн.
Важно также отметить, что от EVALI никто из курящих не застрахован: болезнь развивается внезапно, и врачи не могут определить особые маркеры, которые гарантированно приведут к развитию симптомов. Однако чаще «попкорновая болезнь» развивается у пациентов моложе 35 лет.
Можно ли вылечить EVALI?
EVALI — обратимое состояние, а его лечение во многом совпадает с терапией, которую врачи проводят у пациентов, поступивших с инфекционной болезнью легких. Пострадавшему могут назначить антибиотики и противовирусные препараты, чтобы избежать дальнейшего заражения. Кроме того, в ходе терапии могут применять ингаляции с кортикостероидами (препараты, уменьшающие воспаление), элементы кислородной терапии, а в тяжелых случаях пациента могут подключить к ИВЛ.
К счастью, большинство пациентов восстанавливаются после лечения, обычно положительные изменения становятся заметны уже через несколько дней после начала терапии.
Однако EVALI все еще недостаточно изучена: у некоторых пострадавших симптомы могут вернуться после выписки, поэтому важно продолжать наблюдаться у специалиста даже после выздоровления. Более того, терапии, направленной на лечение конкретно этого вида бронхита, не существует, что делает состояние еще более опасным.
Чем еще опасны вейпы?
EVALI развивается у относительно небольшого числа людей, которые вейпят. Однако «попкорновая болезнь» не единственное, что грозит любителям сладкого дыма. Например, в Томске вместе с подростком с диагностированным недугом был госпитализирован другой пациент подросткового возраста из-за токсического воздействия курительных смесей на центральную нервную систему.
Как объяснила в интервью ТАСС пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, вейпы могут иметь самые серьезные последствия для неподготовленного организма и не полностью развитых органов дыхания, особенно для молодых пациентов.
«Теплый, “мягкий” и сладкий пар электронной сигареты, который незаметно можно поглощать в больших количествах, доставляет растворенные в нем токсические вещества до самых мелких бронхиол и альвеол, а это для неподготовленного организма и не полностью развитых органов дыхания (легкие человека развиваются до 21 года) может иметь самые серьезные последствия: вызывать острые легочные и сосудистые воспалительные процессы, часто со смертельным исходом», — рассказала она.
Специалисты характеризуют группу заболеваний легких, вызванных потреблением вейпов и электронных сигарет, VAPI, как синдром, проявляющийся легочными или комбинированными легочными, желудочно-кишечными симптомами и системным поражением, быстро прогрессирующими и приводящими к дыхательной недостаточности, часто требующей искусственной вентиляции легких.
Гамбарян отметила, что поражение легких у потребителей вейпов по клинической и рентгенологической картине в зарегистрированных случаях напоминало двустороннюю пневмонию, которая осложнялась дыхательной недостаточностью. «Заболевание не имело бактериального или вирусного начала, а было обусловлено воспалительной инфильтрацией легких после попадания в альвеолы частичек, растворенных в аэрозолях и нагретых масел, которые вейпер вдыхал вместе с никотином, ароматизаторами и другими химическими веществами. Именно поэтому обычная терапия антибиотиками или противовирусными препаратами в данном случае оказывалась бессильна», — пояснила она.
Кроме того, специалист перечислила виды поражения легких, связанные с вейпингом: пневмония с плевритом; организующаяся пневмония, которая в течение одного месяца приводит к дыхательной недостаточности и к ИВЛ; острое повреждение легких и острый респираторный дистресс-синдром; микоплазменная пневмония и инфекционный бронхиолит; острая липоидная пневмония, в том числе у детей; пневмокониоз, вызванный воздействием металла (кобальта), попавшего в легкие с аэрозолями вейпа; диффузное альвеолярное кровотечение и острая эозинофильная пневмония; гиперреактивный пневмонит с плевральным выпотом и с дыхательной недостаточностью.
Таким образом, чтобы обезопасить себя и близких, лучше навсегда отказаться от вредной привычки.
Мария Богрянова, Дмитрий Зайцев.