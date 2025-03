Легкие со звуком «лопающегося попкорна». Все о болезни вейперов EVALI и как ее лечить

Позже характерная симптоматика была классифицирована как новая болезнь, которая получила название EVALI. Эта аббревиатура появилась из английской фразы E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury, которая буквально означает «повреждение легких, вызванное употреблением электронных сигарет или вейпинга».