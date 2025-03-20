Какая погода будет в Казахстане 21 марта

В Абайской области днем на западе, севере и в центре прогнозируют дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке области 3−8 мороза, днем 12−17, на востоке области 7, на юге области 20 тепла.