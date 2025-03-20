Какая погода будет в Казахстане 21 марта

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. На север Казахстан 21 марта сместился холодный антициклон. Он будет вытеснять циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с метелями.
Антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.
В Абайской области днем на западе, севере и в центре прогнозируют дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на востоке области 3−8 мороза, днем 12−17, на востоке области 7, на юге области 20 тепла.
В Акмолинской области ночью обещают осадки (дождь, снег), низовая метель, днем на юге, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Гололед. Ветер северо-западный 9−14, ночью на востоке области, днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 1−6 тепла.
В Актюбинской области ночью на юге и юго-востоке возможен дождь, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, на юге области 2 тепла, днем 3−8, на юге области 11 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза-2 тепла, днем 22−27, на севере, в горных районах области 12−17 тепла.
В Атырауской области осадков не обещают. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 8−13 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, востоке области 15−20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на востоке области 8−13 мороза, днем 11−16, на востоке области 1−6 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на севере, в горных районах области 0−5 тепла, днем 24−29, на севере, в горных районах области 20 тепла.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза, на юге области 10 тепла, днем 22−27, на востоке, в горных районах области 17 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, на юге, западе области 2 тепла, днем 7−12 тепла.
В Карагандинской области ночью на западе и севере пройдут осадки (дождь, снег), гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на востоке области 7 мороза, на юге области 6 тепла, днем 1−6, на юге области 10−15 тепла.
В Костанайской области ночью на юге и востоке обещают осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 2−7 тепла.
В Кызылординской области на севере, юге и в центре возможен дождь. Ветер северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере области 2, днем 10−15, на юге области 18−23 тепла.
В Мангистауской области на западе и юге прогнозируют дождь. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, днем 10−15, на северо-западе области 5, на юге области 18 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе и севере пройдут осадки (дождь, снег), днем осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0−5 тепла.
В Северо-Казахстанской области на востоке и юге обещают осадки (дождь, снег), гололед, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, северо-западный ночью 9−14 м/с, днем 15−20, на востоке, юге области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Туркестанской области днем на севере возможен дождь. Ветер юго-западный 8−13, днем на горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 5, днем 25−30, в горных районах области 20 тепла.
В Улытауской области ночью пройдут осадки (дождь, снег), гололед, днем на юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью и утром на востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 тепла, днем 2−7, на юге области 10 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 2−4 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 23−25 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 26−28 тепла.