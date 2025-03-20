В Крыму проверили качество питьевой воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. За первые два месяца в Крыму не поступило ни одной жалобы от жителей на качество питьевой воды, отклонений в показателях также выявлено не было. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина.