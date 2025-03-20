В Крыму проверили качество питьевой воды

«За последние два месяца в Симферополе, Ялте и Керчи, где вода подается из водохранилищ, практически все пробы прошли нормативные требования. Единичные случаи были выявлены в столице Крыма. Но это было связано либо с таянием снега, либо с осадками. Там были превышены показатели по мутности», — рассказала специалист ведомства.
По словам Белошейкиной, ситуация по обеспечению питьевой водой на полуострове разная. Например, в Джанкой и северную часть Севастополя вода подается из глубинных скважин, поэтому общая жесткость и минерализация там не соответствуют стандартам.
Показатели будут в норме только после строительства канализационно-очистных сооружений для этих районов, пояснила специалист.
Такие вопросы в Крыму решают поэтапно. Уже в этом году более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения. В ближайшей перспективе запанированы реконструкция канализационной насосной станции № 2 в Алуште, капремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода, а также капремонт 9,5 км водовода Евпатория — Новоозерное — Мирный.