Воронежские власти изменили порядок выдачи бесплатной земли льготникам

«Рыночная стоимость самостоятельно сформированных земельных участков, как правило, значительно выше, чем у участков, предоставляемых в общем порядке, что способствует злоупотреблению правами отдельными гражданами и их представителями, в том числе по обращению за согласованием предоставления сразу нескольких земельных участков», — сказано в представлении прокуратуры. Там также приведен резонансный случай выдачи в июне 2024 года земельного участка на набережной Максима Горького местному жителю, который добился его получения на основании решения суда. В итоге новый собственник спустя месяц выставил его на продажу за 16,7 млн руб.