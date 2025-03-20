Сервисы проката электросамокатов возобновили работу в Москве

Об открытии сезона проката в дептрансе сообщили 15 марта. Тогда в ведомстве отмечали, что в этом году сезон открыт на неделю раньше из-за «прихода в город климатической весны». На старте жителям Москвы и Подмосковья были доступны 60 тыс. электросамокатов и 9 тыс. электровелосипедов.