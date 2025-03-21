Как россияне оценили разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Большинство россиян (93%) следили за новостями о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта. Из них 41% внимательно наблюдали за событиями и в курсе всех тем обсуждения, 52% знают основные моменты из СМИ/соцсетей/мессенджеров. 6% не интересовались темой, 1% опрошенных затруднились ответить.
Приостановка ударов по объектам энергетической инфраструктуры
44% респондентов скептически относятся к предложению Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, считая, что договоренности могут быть нарушены. 20% опрошенных не поддерживают инициативу, полагая, что перерыв даст преимущество одной из сторон. 18% заняли нейтральную позицию, полагая, что мера не приведет к полному прекращению конфликта. 15% поддерживают инициативу, считая ее важным шагом к деэскалации. 1% затруднились ответить, еще 1% написали собственный комментарий, где большинство «отрицательно относится к предложению, опасаясь обмана».
Условия 30-дневного перемирия
Владимир Путин озвучил условия для 30-дневного перемирия с Украиной: контроль за прекращением огня, остановка мобилизации на Украине, прекращение перевооружения и военной помощи Киеву. 40% респондентов считают, что эти условия скорее всего не будут приняты, поскольку есть риск срыва договоренностей. 34% уверены, что Украина откажется от предложенных мер, 13% допускают их принятие, но считают, что многое зависит от деталей. 6% полагают, что отказ последует со стороны США, и лишь 3% верят, что стороны заинтересованы в перемирии и примут условия. Еще 3% затруднились ответить.
Безопасность судоходства в Черном море
Инициативу Дональда Трампа по обеспечению безопасности судоходства в Черном море 58% опрошенных ставят под сомнение, считая, что договоренности не будут соблюдаться. 20% уверены, что эта мера не повлияет на конфликт на Украине, 16% считают ее необходимой для снижения риска эскалации. 6% не смогли дать ответ, а 1% респондентов высказали свое мнение, где большинство «не поддерживает эту инициативу».
Сценарии развития конфликта на Украине
Опрос также показал, как респонденты видят дальнейшее развитие ситуации вокруг конфликта:
- 40% ожидают продолжения «горячей фазы»;
- 28% считают, что произойдет эскалация с вовлечением новых участников;
- 11% прогнозируют заморозку конфликта;
- 10% надеются на мирное урегулирование путем переговоров;
- 10% затруднились с ответом;
- 1% предложили собственные варианты, где большинство уверено, что «конфликт продолжится».