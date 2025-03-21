Как россияне оценили разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Владимир Путин озвучил условия для 30-дневного перемирия с Украиной: контроль за прекращением огня, остановка мобилизации на Украине, прекращение перевооружения и военной помощи Киеву. 40% респондентов считают, что эти условия скорее всего не будут приняты, поскольку есть риск срыва договоренностей. 34% уверены, что Украина откажется от предложенных мер, 13% допускают их принятие, но считают, что многое зависит от деталей. 6% полагают, что отказ последует со стороны США, и лишь 3% верят, что стороны заинтересованы в перемирии и примут условия. Еще 3% затруднились ответить.