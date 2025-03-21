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Как россияне оценили разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

18 марта состоялся второй телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей по поводу основных вопросов урегулирования конфликта на Украине, которые обсуждали лидеры стран.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 19—20 марта. В опросе приняли участие свыше 30 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Большинство россиян (93%) следили за новостями о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта. Из них 41% внимательно наблюдали за событиями и в курсе всех тем обсуждения, 52% знают основные моменты из СМИ/соцсетей/мессенджеров. 6% не интересовались темой, 1% опрошенных затруднились ответить.

Приостановка ударов по объектам энергетической инфраструктуры

44% респондентов скептически относятся к предложению Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, считая, что договоренности могут быть нарушены. 20% опрошенных не поддерживают инициативу, полагая, что перерыв даст преимущество одной из сторон. 18% заняли нейтральную позицию, полагая, что мера не приведет к полному прекращению конфликта. 15% поддерживают инициативу, считая ее важным шагом к деэскалации. 1% затруднились ответить, еще 1% написали собственный комментарий, где большинство «отрицательно относится к предложению, опасаясь обмана».

Условия 30-дневного перемирия

Владимир Путин озвучил условия для 30-дневного перемирия с Украиной: контроль за прекращением огня, остановка мобилизации на Украине, прекращение перевооружения и военной помощи Киеву. 40% респондентов считают, что эти условия скорее всего не будут приняты, поскольку есть риск срыва договоренностей. 34% уверены, что Украина откажется от предложенных мер, 13% допускают их принятие, но считают, что многое зависит от деталей. 6% полагают, что отказ последует со стороны США, и лишь 3% верят, что стороны заинтересованы в перемирии и примут условия. Еще 3% затруднились ответить.

Безопасность судоходства в Черном море

Инициативу Дональда Трампа по обеспечению безопасности судоходства в Черном море 58% опрошенных ставят под сомнение, считая, что договоренности не будут соблюдаться. 20% уверены, что эта мера не повлияет на конфликт на Украине, 16% считают ее необходимой для снижения риска эскалации. 6% не смогли дать ответ, а 1% респондентов высказали свое мнение, где большинство «не поддерживает эту инициативу».

Сценарии развития конфликта на Украине

Опрос также показал, как респонденты видят дальнейшее развитие ситуации вокруг конфликта:

  • 40% ожидают продолжения «горячей фазы»;
  • 28% считают, что произойдет эскалация с вовлечением новых участников;
  • 11% прогнозируют заморозку конфликта;
  • 10% надеются на мирное урегулирование путем переговоров;
  • 10% затруднились с ответом;
  • 1% предложили собственные варианты, где большинство уверено, что «конфликт продолжится».